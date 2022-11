Memes pipocam na internet após derrota da Argentina para a Arábia Saudita

O terceiro dia da Copa do Mundo do Catar está apenas começando, mas a internet já está repleta de memes sobre o primeiro jogo disputado na manhã desta terça-feira (22). A derrota da Argentina para a Arábia Saudita na estreia do torneio rendeu inúmeras brincadeiras nas redes sociais.

Depois de abrir o placar com Messi em cobrança de pênalti, os hermanos sofreram a virada com gols de Salem Al-Dawsari e Al-Shehri. Detalhe: a equipe árabe construiu o placar em apenas cinco minutos. Confira a seguir alguns dos memes que estão circulando após esse resultado histórico.