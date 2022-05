Mendy presta depoimento e nega acusações de estupro: 'Inocente'

Nem todos os jogadores do Manchester City puderam comemorar o título inglês, conquistado no domingo (22). O lateral-esquerdo Benjamin Mendy, acusado de estupro por seis mulheres, teve de comparecer ao Tribunal de Chester, na Inglaterra, nesta segunda-feira (23), para prestar depoimento e se defendeu de todas as acusações dizendo-se "inocente".

O jogador de 27 anos está afastado do Manchester City desde o fim do ano passado quando acabou denunciado, até que seja julgado, dia 25 de junho, no Chester Crown Court. O clube aguarda um veredicto do caso para definir qual destino dará ao francês.

O jogador responderá por estupro, agressão sexual e tentativa de estupro. As denúncias são referentes a crimes que teriam sido realizados em sua casa, na Inglaterra, entre outubro de 2018 e agosto de 2021.

Nesta segunda, Mendy foi questionado no Tribunal de Chester sobre as nove denúncias que correm na Justiça inglesa e respondeu "inocente" para todas. O francês responde por sete acusações de estupro, uma de agressão sexual e outra de tentativa de estupro.

O corréu Louis Saha Matturie, de 40 anos, também esteve no tribunal ao lado de Mendy, no qual seguiu o jogador e também se declarou inocente. Matturie é acusado por oito mulheres por estupro e agressão sexual.