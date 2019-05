Menina de 10 anos vence Campeonato Baiano de fisiculturismo

Uma menina de 10 anos vencendo uma competição de fisiculturismo? Sim, é possível - e aconteceu na Bahia. No domingo (26) a garota Jullyane Araújo faturou medalha de ouro no Campeonato Baiano de Fisiculturismo, na modalidade coreografia infantil. O título veio logo na estreia da atleta-mirim no torneio e rendeu uma vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade.

Jullyane foi campeã da categoria Fitness Coreográfico Infantil, portanto não precisa se preocupar: não se trata de uma competição de crianças super-bombadas. Nessa categoria, o que é levado em consideração é a desenvoltura na hora de fazer as poses para a arbitragem.

Segundo a Federação Baiana de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB-BA), as chamadas poses compulsórias, aquelas que as crianças têm a obrigação de apresentar são: frontal, perfil esquerdo e direito, e de costas para a arbitragem.

Pai de Jullyane, o enfermeiro Juvânio Araújo, 52 anos, falou ao CORREIO que a garota também é faixa verde de karatê e já dançou balé. Foram essas as primeiras atividades da campeã-mirim antes do fisiculturismo. O novo esporte veio por influência da mãe, a também fisiculturista Daiane Araújo, 33, sexta colocada na competição e também classificada para a etapa nacional na categoria adulta.

“Foi a primeira competição dela [Jullyane] e por conta disso ficamos surpresos com o desempenho. Ela foi tão linda nas poses, é meu orgulho. Ela está muito feliz”, contou Juvânio.

A rotina de Jullyane é corrida: ela divide a semana entre as aulas na escola e os treinamentos em uma academia no bairro de Nova Brasília, com supervisão da mãe, às terças e sextas-feiras.

Jullyane é filha do meio de três irmãos. O mais velho tem 13 anos e o caçula está com 4. Apesar da classificação garantida para o Campeonato Brasileiro, Juvânio confessa que ainda busca patrocínio para ajudar no custeio das despesas.

“Ela via a mãe treinando e repetia as poses dentro de casa. Aos pouquinhos começou a ir junto para a academia e recentemente decidimos deixá-la competir”, contou o pai.

O Campeonato Brasileiro acontecerá na cidade de São Paulo nos dias 3 e 4 de agosto.

