Menina de 12 anos é estuprada por colegas da escola no Subúrbio de Salvador

Uma adolescente de 12 anos foi vítima de um estupro coletivo, no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador. O crime aconteceu no dia 20 de junho e envolveu quatro homens, dos quais dois são colegas da escola municipal onde ela estuda, segundo informações iniciais.

A denúncia é apurada como estupro de vulnerável. A Polícia aponta que ela já passou por escuta especializada, e que os suspeitos já foram identificados, e os dirigentes da escola, intimados. A Secretaria de Educação Municipal foi procurada e afirmou que está apurando a denúncia.

O crime aconteceu fora da escola. Segundo a TV Aratu, no entanto, a vítima estava dentro do colégio quando outra aluna fez uma chamada, em vídeo, para um rapaz fora da instituição. Ela o questionou se ele já teria ficado com a menina. Poucos minutos depois, dois adolescentes de 15 anos a abordaram e levaram para uma espécie de lan house, onde a adolescente foi estuprada, agredida e ameaçada por eles e mais dois homens, um de 18 anos.

A jovem denunciou o crime. O caso corre em segredo na Justiça, considerando que a vítima é menor de idade.