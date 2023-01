Menina de 12 anos morre ao fazer 'desafio do apagão' no TikTok

Uma criança de 12 anos, influenciada pelo TikTok, acabou morrendo após fazer um vídeo de uma brincadeira chamada "desafio do apagão", que viralizou na rede social entre os adolescentes. Milagros Soto foi encontrada pendurada em um laço improvisado em seu quarto.

O caso aconteceu na última sexta-feira (13), na cidade de Capitán Bermúdez, província de Santa Fé, na Argentina. O desafio ocasionou mortes também no Chile e na Itália em 2021, voltando a ficar mais famoso entre os novos seguidores da rede social.

Segundo o UOL, a criança tentou fazer o desafio, que consiste em se enforcar amarrando um cinto no pescoço até perder a consciência e só se libertar no último minuto sem fôlego. Milagros, no entanto, não conseguiu desamarrar e veio a óbito.

"Uma vez bloqueada a respiração, o objetivo é desmaiar por asfixia. Tudo isso é transmitido ao vivo nas redes e, quem consegue, avança no jogo. Nesse caso, não deu certo e a menor morreu na tentativa", afirma um agente de polícia ao jornal La Nación.

A família da menor lamentou o ocorrido e pediu para que outras pessoas alertem as crianças a não cometerem o mesmo erro. "Olá a todos. Meu nome é Lali. Torno público o que estou vivendo. Essa é a Milagros, minha sobrinha, que hoje (sexta-feira) perdeu a vida fazendo um desafio do TikTok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo".