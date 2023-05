Menina de 12 anos tem o corpo carbonizado ao lado de escola em Petrolina

Uma garota de 12 anos foi morta e teve o corpo carbonizado no distrito de Izacolândia, zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (25). A Polícia Civil afirmou que um suspeito, um homem de 58 anos, foi preso.

A vítima foi identificada como Adrieny Gonçalves dos Santos. O corpo foi encontrado próximo a uma escola municipal desativada, na Vila São Joaquim.

O local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Segundo informações de moradores, havia marcas de sangue espalhadas pela escola.

"Tratava-se de um local abandonado, frequentado por diversos usuários. E, de acordo com a cena do crime, é possível destacar que a garota foi morta com um instrumento contundente (uma faca, por exemplo) e teve o corpo carbonizado", disse o delegado Gabriel Sapucaia.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26), o delegado Neilson Albuquerque deu novos detalhes sobre as investigações.

Segundo a polícia, a adolescente foi abandonada pela mãe na zona rural de Petrolina. Ambas seriam usuárias de drogas - principalmente o crack. Desde então, a garota vivia em situação de vulnerabilidade próximo à escola desativada.

"Ela vinha praticando pequenos furtos para manter o vício em crack. E teria furtado a residência desses suspeitos. Depois desse furto, o suspeito que foi preso passou a ameaçar essa adolescente, soltando piadinhas. Ele passou o dia bebendo e, na madrugada, praticou o crime", disse o delegado.

Outro suspeito continua sendo procurado pela polícia. Os nomes dos envolvidos não foram revelados pelos investigadores.

A matéria foi originalmente publicada no Jornal do Commercio.