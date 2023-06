Menina de 14 anos desaparecida em SP é encontrada com professor no DF

Uma menina de 14 anos que estava desaparecida, após fugir de casa em São Paulo, foi localizada com um professor de 25 anos da rede pública do Distrito Federal. Segundo a polícia, os dois se conheceram em um jogo online. O homem pagou R$ 4 mil para um motorista de app levar a garota até o DF. O professor está preso.

De acordo com a investigação da Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil (DRS/PCDF), o professor dizia estar apaixonado e resolveu comprar passagem de ônibus para ir até São Paulo no dia 30 de maio.

Segundo o Metrópoles, ao chegar em SP, o docente marcou um encontro com a menina em uma pizzaria próxima à escola dela. No mesmo dia, ele pagou R$ 4 mil pela viagem via Pix para um motorista de aplicativo levá-los até o Distrito Federal.

Ao chegar em casa, o professor conversou com a mãe, que o aconselhou a retornar com a menina para São Paulo. A garota então entrou em contato com os pais e informou onde estava.

Com medo de ser preso, o homem levou a adolescente para a rodoviária interestadual e a deixou sozinha e sem dinheiro no local. A menina foi localizada após a Divisão de Repressão a Sequestros ter sido acionada

Segundo a polícia, apesar de estar “bastante assustada”, a jovem conseguiu informar o primeiro nome do professor. Ele foi identificado e preso com auxílio do Instituto de Identificação da PCDF. Os pais da menina foram até o DF buscar a filha.