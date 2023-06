Menina de 7 anos morre eletrocutada após pegar no celular enquanto carregava

Uma criança, de 7 anos, morreu eletrocutada após entrar em contato com o celular que estava conectado a uma tomada, carregando. O caso ocorreu em uma residência, localizada no município de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco.

A criança foi identificada como Thaiara Letícia da Silva, que foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paudalho, mas não resistiu e faleceu na tarde do domingo (4).

Thaiara completaria 8 anos na próxima segunda-feira (12). A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado como "morte a esclarecer". O velório acontece nesta terça-feira (6).

Thaiara cursava o 2º ano do ensino fundamental no Colégio Municipal Tancredo Neves. A mãe da menina, Joicecleide Maria da Silva, informou que a Thaiara era orientada a não mexer no celular enquanto o objeto estava carregando.