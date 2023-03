Menina que sumiu no Rio foi levada ao Maranhão de carro e ficou trancada em quitinete

Desaparecida desde o dia 6 de março, a menina de 12 anos que sumiu no Rio de Janeiro foi encontrada em São Luís, capital do Maranhão, nesta terça-feira (14). Ela foi levada até lá em um carro contratado por R$ 4 mil. O açougueiro Eduardo da Silva, de 25 anos, foi preso por cárcere privado, estupro e sequestro.

Segundo o g1, ainda não se sabe se a viagem foi feita por meio de aplicativo de transporte individual ou se foi combinada diretamente com o motorista.

O homem raptou a adolescente na saída da escola. Os dois vinham se comunicando por meio de um aplicativo de vídeos há dois anos. O suspeito viajou de avião até o Rio para buscá-la.

Como a garota tem menos de 14 anos de idade e homem confessou à polícia que a beijou, há também o crime de estupro de vulnerável. A menina ainda deve ser submetida a exame de corpo de delito para que a polícia apure se houve relação sexual.

“Nós conseguimos, através de informações entre a delegada do Rio de Janeiro e a nossa equipe de inteligência, chegar ao local do possível cárcere da jovem. Ela se encontrava trancada em uma quitinete no bairro da Divinéia. Estávamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela. Percebemos realmente que ela ficava trancada dentro da casa. Um crime de sequestro, ela só tem 12 anos de idade”, detalhou o delegado Marcone Matos ao g1.

Próximos passos

Agora, os pais tentam juntar dinheiro para ir até São Luís buscar a garota. Ela não tem idade nem documentação para retornar sozinha ao Rio.

"Nós vamos ter que ir lá buscá-la. Só que nem eu nem a mãe dela temos condições financeiras. Estamos vendo como vamos fazer para arrecadar o valor das passagens de ida e volta", disse o pai ao g1.

Os responsáveis podem pedir ajuda ao estado para custear a passagem.

Enquanto isso, a menina ficará na Casa da Mulher Brasileira, um centro de referência no atendimento a mulheres em situação de violência em São Luís.