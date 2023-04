'Menina Veneno' virou mulherão: 40 anos do hit de Ritchie que irritou até Roberto Carlos

O ano era 1983 e uma música tomou de “assalto” o Brasil: Menina Veneno. O intérprete era o cantor, compositor e multi-instrumentista inglês Richard David Court, mais conhecido como Ritchie. Composta em parceria com Bernardo Vilhena, foi um estouro tão assombroso que a gravadora CBS viu ali a chance de um novo Roberto Carlos.

O entusiasmo era compreensível. Menina Veneno fazia parte do disco Voo do Coração que tinha várias músicas que estouraram na sequência. Como não lembrar de Casanova, A Vida tem dessas coisas, Pelo Interfone, Preço do prazer, No olhar, entre outras. Com agenda movimentada Ritchie era convidado para todos os programas de TV e percorria o Brasil enchendo teatros, casas de shows e até estádios.

Eu tive a oportunidade de assistir um show dele na cidade de Candeias, produzido aqui pelo saudoso Edmundo Vianna. Foi uma loucura. Na época Ritchie era empresariado pela RPM, produtora formada pelos baianos Paulinho Lima (atualmente morando em Boipeba); Roberto Santanna (mora em Salvador) e Mário Almeida ou Mário Tabaréu (que já nos deixou). Passados 40 anos, Paulinho Lima que comemorou recentemente seus 80 anos e recebeu mensagens de Ritchie, o parabenizando falou com o Baú sobre o artista.

”Ritchie é uma homem muito civilizado, um inglês educado. Trabalhamos juntos uns três anos. Fizemos shows por todo o Brasil. Sempre fomos amigos e continuamos nos falando até hoje. Ele chegou até a gravar uma música minha Transas, que fiz em parceria com Nico. Ele me disse que vai percorrer o Brasil celebrando os 40 anos do álbum e do sucesso de Menina Veneno. Ele merece”.

Só para contextualizar: Transas, lançada em 1986 deu uma levantada na carreira do artista que estava abalada pois desde a explosão de Menina Veneno ele não emplacava um hit. A música tornou-se tema da novela Roda de Fogo da TV Globo. O compacto foi premiado com o Troféu Villa Lobos, por ter sido o mais vendido do ano e ganhou o Troféu Imprensa de Melhor Música de 1986.

O sucesso de menina Venena foi tão excepcional (Zezé di Camargo & Luciano gravaram em 1995) que, na época, circulou um boato de que o Rei Roberto Carlos teria ficado enciumado e tentado boicotar o inglês na gravadora em que ambos faziam parte do cast. O cantor Tim Maia foi quem falou para todo mundo essa história que nunca chegou a ser comprovada e o próprio Ritchie não acreditou.

Outra treta na época envolveu o apresentador Chacrinha que o vetou de participar de seu famoso programa Cassino do Chacrinha (que era decisivo para qualquer artista se consolidar em todo o Brasil) porque Ritchie tinha se recusado a participar de uma caravana que o Velho Guerreiro fazia pelo interior do Rio de Janeiro com os artistas dublando em playback, porque nesse dia ele tinha show em Belo Horizonte.

Antes mesmo de desembarcar no Brasil, o que aconteceu em 1972, Ritchie, nascido em Londres, conheceu Rita Lee e Liminha durante passagem dos brasileiros no início da década de 70 quando ele foi convidado a conhecer o Brasil. Aqui ele formou bandas como Scaladácida, em 1972 Soma e Vímana. Esta última ficou famosa por ter também as participações de Lulu Santos e Lobão.