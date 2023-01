Meninas de 10 e 13 anos morrem afogadas após canoa com 7 pessoas virar na Bahia

Uma canoa que transportava sete pessoas virou no Rio de Contas, no povoado de Taboquinhas, em Itacaré, no sul da Bahia, na sexta-feira (20). Cinco pessoas conseguiram se salvar, mas duas morreram - duas garotas de 10 e 13 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 5º GBM de Ilhéus foram até o local em busca das garotas desaparecidas. O primeiro corpo foi resgatado no domingo (22) e o outro foi encontrado na manhã de hoje.

Todas as sete pessoas eram da mesma família. As vítimas foram identificadas como Débora Souza da Paixão, de 10 anos, e Ester Souza da Paixão, de 13.

Em nota, a prefeitura de Itacaré lamentou o acidente. "Aos familiares, parentes e amigos que sofrem com essa perda irreparável, o prefeito Antônio de Anízio reitera o sentimento de pesar e solidariedade nesse momento de dor e tristeza", diz o texto.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado da identificação e demais procedimentos legais, segundo o Corpo de Bombeiros.