Meninas do Vitória buscam vaga na final do estadual contra Jequié

Em busca de uma campanha histórica, as meninas do Vitória entram em campo neste sábado (1º) em jogo único pelas semifinais do Campeonato Baiano de Futebol Feminino. O duelo é com o Jequié, às 15h, no CT Manoel Pontes Tanajura.

As Leoas estão com 100% de aproveitamento no estadual, com sete vitórias. Mais do que isso, as rubro-negras têm sido uma máquina de gols. São nada menos que 85, marcados ao longo de sete jogos. Detalhe: ainda não sofreram nenhum.

Nas quartas de final, o Vitória despachou o Flamengo de Feira com um 8x0 na Toca do Leão. A artilheira do campeonato é a atacante Valéria, autora de 21 gols – uma média de três por duelo no estadual.

Companheira de ataque de Valeria, Verena não quer saber de favoritismo: "Teremos um jogo muito difícil. Não podemos entrar com esse favoritismo. Serão 90 minutos de muita luta dos dois lados e precisamos de concentração", disse.

As adversárias deste sábado também têm uma equipe qualificada. O Jequié passou como líder do Grupo 4, e também está com 100% de aproveitamento. No ano passado, foi vice-campeão. Nas quartas, eliminou o São Francisco, 15 vezes campeão estadual de maneira consecutiva.

"Fizemos uma boa semana de treinamento e gostei do empenho das atletas durante a preparação. Sabemos que vamos encontrar um time forte, ligado, e por isso precisamos de atenção. O Jequié fez bons jogos no Baianão", analisou Lucas Grillo.

A entrada para assistir ao jogo das meninas será gratuita. Na outra semifinal, no domingo (2), Lusaca e Feira de Santana no estádio Armando Oliveira, em Camaçari, às 15h.