Menino autista acerta quadra na Mega da Virada: 'Vou me divertir no shopping'

Um pequeno de 10 anos foi o sortudo de acertar quatro números na Mega da Virada. Gabriel Carmezim Linhares Lazamé, diagnosticado com autismo e TDAH, garantiu o prêmio de R$ 877,04. Ele mora em Santana, na Região Metropolitana de Macapá, e já tem planos para o dinheiro.

"Vou receber o prêmio, me divertir no shopping e dividir um pouquinho com a minha mãe", revelou o menino ao g1.