Menino de 11 anos chama a polícia para proteger a mãe e é baleado por policial

Um menino negro de 11 anos, Aderrien Murray, foi baleado por um policial no último sábado, 20, após acionar a Polícia para proteger a mãe de uma briga doméstica. O caso ocorreu no Mississipi, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do jornal The Washington Post, a mãe de Aderrien pediu para que ele ligasse para a Polícia durante uma discussão doméstica envolvendo ela e o pai de um dos filhos dela.

Momentos depois, um policial, identificado como Greg Capers, chegou ao local e pediu para que todos que estivessem na casa saíssem com as mãos para cima.

Mesmo obedecendo às ordens do agente, Aderrien foi baleado com um tiro no peito. De acordo com a mãe da criança, Nakala Murry, o menino chegou a perguntar: “Por que ele atirou em mim? O que eu fiz?”.

Segundo Nakala, tudo aconteceu instantaneamente, e o policial teria atirado rapidamente sem checar. Capers ainda prestou socorro à vítima logo depois do ocorrido.

Aderrien foi encaminhado ao Centro Médico da Universidade de Mississipi e fraturou as costelas, teve um pulmão perfurado e o fígado lacerado. A criança recebeu alta hospitalar nessa quarta-feira, 24, após tratamento.

A família da vítima e a comunidade local pedem pela demissão de Greg Capers. O policial foi colocado em licença remunerada enquanto o caso é investigado.