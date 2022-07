Menino de 2 anos morre após ficar trancado em carro no MA

Um menino de dois anos morreu após ficar trancado dentro de um carro no Maranhão, na tarde de domingo (24).

O pai da criança disse que estava consertando o telhado de casa quando percebeu que o filho estava sumido.

Após buscá-lo, teria encontrado a criança desacordada dentro do carro, estacionado nos arredores da residência, de acordo com a corporação à TV Mirante, afiliada da TV Globo. O adulto declarou que acha que o menino entrou sozinho no carro.

A Polícia Civil do estado informou que o pai do menino foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) ficará responsável pelas investigações, e estabeleceu fiança de um salário mínimo para o homem, que deve responder em liberdade.