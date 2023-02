Menino de 3 anos morre após ser atacado por cachorro da própria família

Uma criança de 3 anos morreu na cidade de Teofilândia, distante 200 km da capital, após ser atacada pelo cão da família, da raça rottweiler. O ataque brutal aconteceu no momento em que a mãe de Arthur Felipe foi até o quintal alimentar o animal.

A criança a seguiu, mas ela não percebeu. Assustado com a presença do menino, o cão reagiu e conseguiu se soltar do local onde estava preso. O ataque aconteceu no domingo (12). O corpo de Arthur Felipe foi sepultado ontem (13) naquela cidade.

A mãe da criança também ficou ferida. Ela entrou em luta corporal com o animal para tentar desvencilhá-lo da criança. Ela gritou por socorro e foi ajudada por um familiar e por um vizinho, segundo reportagem da TV Bahia.

A família contou que criava o animal há sete anos. Após o ataque, o cão foi levado para um centro de animais em Conceição do Coité.

A Polícia Civil irá investigar o caso.