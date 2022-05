Menino de 6 anos cai do 4º andar de prédio em Maceió

Um menino de 6 anos caiu do 4º andar de um prédio no bairro Cidade Universitária, em Maceió, no estado do Alagoas. O pai da criança alega que sua companheira, que é madrasta da criança, o tenha jogado o menino pela janela após uma crise de ciúmes na madrugada desta segunda-feira (23). A mulher não foi encontada pela polícia. A criança foi socorrida ao hospital e o estado de saúde é estável.

O garoto teve ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo. De acordo com o conselheiro tutelar da 8ª Região, Ewerton Pita, ele aguarda a realização de uma cirurgia para conter sangramentos, segundo o g1.

O menino estava morando com o pai e a madrasta há cerca de 8 meses, desde que a mãe dele faleceu. Segundo o conselheiro, o pai informou que estava bebendo com a esposa, quando a mulher teve uma crise de ciúmes e disse que iria matar o menino. Após a ameaça, a mulher pegou a criança e a jogou do apartamento.