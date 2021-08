Menino de 6 anos entrega "currículo" para o Corpo de Bombeiros de MG

Enzo Azevedo Israel, de apenas 6 anos, conquistou corações ao entregar seu “currículo” na sede do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Ele mora na cidade de Andradas, no sul do estado, e sonha em ser bombeiro.

“Sou Enzo e meu sonho é trabalhar no Corpo de Bombeiros. Por isso, estou deixando meu curriculum, caso vocês precisem. Eu quero trabalhar no Corpo de Bombeiros, porque eu gosto muito de mexer com água e quero apagar o fogo”, disse Enzo na carta.Além do texto, um desenho colorido foi feito com a ajuda do irmão mais velho Miguel.

Por não saber escrever ainda, Enzo ditou as palavras escritas pela sua mãe, Jaqueline Azevedo Israel, que também foi a responsável pela entrega ao Corpo de Bombeiros.

“A gente achou que fosse só entregar o currículo dele e por isso coloquei os nossos telefones. Pensei que depois eles poderiam ligar pra falar com ele, mas na hora que chegamos eles foram muito atenciosos. Colocaram no Enzo uma farda de criança dos bombeiros, levaram ele pra conhecer o quartel. Ele fez um treinamento com água, entrou nas viaturas. Ele adorou!”, contou Jaqueline.



Vinícius Augusto, capitão do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, comentou sobre a atitude do menino. “Foi bastante positivo. Ficamos bastante surpresos com a atitude dele. Quase sempre recebemos crianças aqui para conhecer a unidade e gostamos muito de recebê-las”, disse.



Segundo o G1, duas novas unidades do Corpo de Bombeiros foram anunciadas pelo governo do estado para a região sul, uma delas será no município de Andradas, onde Enzo mora com a família.