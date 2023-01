Menino de 7 anos mata amigo de 11 esfaqueado durante briga

Um menino de 7 anos tentava apartar a briga do irmão com um amigo, quando esfaqueou o colega de 11 com um golpe, causando a morte do garoto. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), na cidade de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, três crianças brincavam na rua, quando ocorreu um desentendimento com dois deles. O menor, de 7 anos, saiu correndo e pegou uma faca que estava na pia da cozinha e esfaqueou o colega, identificado como Caio, 11.

A madrinha da vítima, de acordo com o R7, comentou que o menor não era uma criança agressiva, mas que estava revoltado porque tinha perdido o pai há pouco tempo.

Equipes de resgate foram acionadas para levar a criança esfaqueada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mãe do menino estava trabalhando, quando recebeu a ligação informando sobre os ferimentos.

A mãe da vítima revelou que o menino de 7 anos já tinha procurado briga com outros colegas, mesmo sendo uma criança não tão agressiva. Entretanto, já tinha pedido para o filho não brincar com o menino novo.

O menor que cometeu o crime, após a situação, nunca mais foi visto. O caso foi registrado na Delegacia Central de Franco da Rocha.