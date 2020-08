Menino de 9 anos morre após cair do quarto andar de prédio em Belo Horizonte

Uma criança de 9 anos morreu depois de uma queda do quarto andar de um prédio em Belo Horizonte, capital mineira, nesta quarta-feira (19). A informação é do Estado de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino passou pela tela de proteção que a varanda do apartamento tinha e acabou caindo. O acidente aconteceu por volta das 10h30, em um prédio na Avenida Arthur Bernardes, no bairro Santa Lúcia.

O major Mauro Júnior, que esteve no local, disse que a tela foi cortada com tesoura e faca, objetos que foram achados em cima da cama do menino. "A suspeita é de que o menino tenha pulado da janela", afirma.

Os bombeiros foram logo chamados, mas quando chegaram um médico que passava na rua já havia tentado prestar socorro à criança e atestado a morte.. Agora, a perícia da Polícia Civil foi acionada e a investigação terá início.

A altura da queda é de aproximadamente 15 metros, de acordo com a Polícia Militar. O menino morava no prédio com os pais, uma irmã e a avó. No momento do acidente, ele estaria sozinho com a empregada na residência.