Menino pede para pintar unhas e viraliza na web: "Ele é livre"

Um menino de 8 anos conseguiu viralizar nas redes sociais após pedir aos pais, dois influenciadores digitais, que pintassem suas unhas de vermelho e amarelo. As imagens foram publicadas na última terça-feira (02), mas apenas na tarde de quarta-feira (03), os cliques receberam mais de 100 mil curtidas.

Rafael César, um dos pais do menor, comentou que estava com receio de pintar as unhas, mas acreditou que o filho era livre para fazer o que quisesse.

"Hoje nosso filho quis pintar as unhas. Meu medo do preconceito mandava eu dizer não. Mas não posso! Ensinamos que ele é livre e que a única coisa que importa é ele ser feliz. E olha esse sorrisão… Suas unhas ficaram lindas, meu filho", escreveu.

Nos stories do Instagram, Rafael elogiou a coragem do pequeno de 8 anos, que ficou conhecido no TikTok por ter dois pais e que foi adotado no início da pandemia. "Você é um menino corajoso. Todo mundo que te conhece ama você, porque você é um menino muito maravilhoso, um menino muito incrível , muito educado, muito respeitoso", disse o influenciador.

Apesar da sensação de liberdade, a criança recebeu diversos comentários maldosos nas redes sociais. O pai fez uma comparação com uma outra foto de um menino e uma menina se beijando, aparentando ter apenas quatro anos.

“Tenho CERTEZA que se eu tivesse postado uma foto do meu filho beijando uma menina, esses conservadores de merd* não estariam cagando pelos dedos dizendo que tô sexualizando meu filho”, escreveu.

(Foto: Reprodução / Twitter)