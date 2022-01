Menino que perdeu o pai para covid-19: 'Estou tomando a vacina por nós dois'

A pandemia da Covid-19 resultou na morte de mais de 616 mil brasileiros, conforme dados do Ministério da Saúde. Uma dessas vítimas foi o pai de Davi, menino de 11 anos. E neste domingo, 16, o menino recebeu a primeira dose da vacina contra a doença no Distrito Federal - em Brasília - e, em sua camisa, estava a mensagem escrita: "Pai, estou tomando a vacina por nós dois".

O pai, Flávio Godoi, faleceu vítima de complicações decorrentes do coronavírus aos 41 anos. Segundo a família relatou à reportagem do G1 do Distrito Federal, o técnico de radiologia não conseguiu receber nenhuma dose da vacina antes de morrer. E para deixar a memória do pai viva e, como forma de protesto e saudade, Davi pediu a mãe para fazer a camisa. Na blusa, além da mensagem, estava a foto dos dois.

"Ele (Flávio) faleceu por conta dessa doença", lamentou o menino. Ainda conforme o veículo, o sentimento de Davi ao ser vacinado era uma mistura de alegria e tristeza.

Este domingo marcou o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Distrito Federal. A campanha ainda segue imunizando quem tem deficiência permanente ou comorbidades em diferentes faixas etárias.