Meninos Rei celebra a matriz afro-brasileira em desfile na SPFW

Enaltecer a matriz afro-brasileira e saudar os ancestrais. Esse foi o conceito que a grife baiana Meninos Rei, comandada pelos irmãos Junior e Céu Rocha, levou à passarela da 55ª edição do São Paulo Fashion Week, nesta quinta-feira (25), no Koplexo Tempo.



Com a presença de artistas e personalidades, a marca apresentou a coleção "Pop Ancestral", trazendo as heranças dos antepassados e pensando no futuro, resgatando a contribuição do negro na história do mundo reivindicando seu lugar na contemporaneidade.



“Nesta coleção, volumetria e recortes assimétricos conferem sensualidade à alfaiataria que está numa linguagem moderna e que transita pelo street style tão presente na marca", revela Junior Rocha, reforçando o comprometimento da marca em celebrar a diversidade e a riqueza da herança africana.



Outro ponto importante foram os shapes mais amplos, que proporcionam possibilidades para diferentes corpos e gêneros, conferindo looks confortáveis, estilo e muita personalidade, que ganhou destaque com uma apresentação inclusiva, com modelos de todas as silhuetas, além de síndrome de Down, deficiente físico, modelos mais velhos, etc.



Pela passarela, também passaram a cantora e apresentadora do "Saia Justa" Larissa Luz, cantando Elza Soares, além de Astrid Fontenelle e seu filho Gabriel Fontenelle.

(Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite)

(Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite) (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite)

Modelo Billy Fayer, jovem senegalês refugiado no Brasil (Foto: Ze Takahashi / @agfotosite)

Outro grande destaque do desfile da Meninos Rei foi a presença exclusiva do modelo Billy Fayer, jovem senegalês refugiado no Brasil, que há cerca de dois anos vendia óculos na Praia do Guarujá, no litoral Paulista.Descoberto pelo scouter baiano Vivaldo Marques, o jovem estrelou um editorial na revista ELLE Brasil neste mês, clicado pelo fotógrafo Hudson Renan, além de posar para a marca street Baw Clothing.

"A marca trás referências africanas em suas coleções, o que foi crucial pra que não houvesse dúvidas em escolhe-la para o debut do Billy nas passarelas", nos contou Vivaldo. O jovem modelo faz parte da agência Mix Model, que tem em seu casting a baiana Marina Nery e a carioca Juliana Nalu.



Veja o desfile completo:

Leia mais em Alô Alô Bahia