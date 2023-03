Menos de 300 mil baianos tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19

Menos de 300 mil baianos compareceram aos postos de vacinação para tomar a vacina bivalente contra a covid-19. O número aponta que menos de 30% das mais de um milhão de doses disponibilizadas no estado desde fevereiro foram aplicadas. Os dados são da Secretaria Saúde do Estado.

Coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Vânia Rebouças atribui a baixa adesão popular a falsa sensação de segurança dos baianos em relação a doença que já matou mais de 31 mil pessoas no estado. “Estamos com essa baixa adesão. Já distribuímos mais de um milhão de doses da bivalente aqui no estado e, até o momento, menos de 300 mil se vacinaram. Atribuímos isso a falsa sensação de proteção, o que é um equívoco. É de extrema importância que as pessoas que compõem o público desta etapa compareçam aos locais de vacinação”, explica Rebouças.

A vacina bivalente, neste momento, é destinada ao público de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade), gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade), população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade.

As vacinas, segundo a coordenadora, têm a validade de 10 semanas depois de retirada dos ultra freezers. “Essa vacinação vem acontecendo de forma muito lenta nos municípios baianos e não queremos perder doses”, completa. A Secretaria da Saúde do Estado segue em contato com os municípios e realizando campanhas educativas com o intuito de sensibilizar a população e alavancar os índices vacinais na Bahia.

Mais de 5,6 milhões de faltosos

A Bahia possui 5.617.574 pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Do público-alvo de pessoas com 12 anos ou mais, 709.342 (5,6%) estão com a 1ª dose em atraso; 941.178 (7,9%) com a 2ª dose em atraso; 2.841.095 (26,1%) com a dose de reforço em atraso (D3) e 1.125.959* (14,5%) com a 2° Dose de reforço em atraso (D4).