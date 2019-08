Menos é mais: conheça duas marcas de moda baianas que investiram no minimalismo

O movimento minimalista que surgiu no século XX no campo artístico, visava o menor uso de elementos visuais baseado na máxima: "O mínimo de recursos para o máximo de expressão". Seu discurso contemporâneo acabou migrando para esferas sociais e econômicas. Agora abrange um estilo de vida pautado na economia dos recursos ambientais, sustentabilidade e desaceleramento do consumo. A moda não ficou fora dessa revolução comportamental e em um momento de crise climática e escassez dos recursos naturais se torna uma necessidade. Atenção ao design e a materiais sustentáveis. Busca pelo acabamento perfeito. Cuidado com a produção sem excessos. Escolha por uma estética limpa e cores neutras viraram os focos da moda minimalistas. E todos esses são os elementos que unem essas duas marcas made in Bahia: Cantuai e Alend. Elas defedem um consumo consciente e uma postura de vida minimal.

Cantuai

Conceito



A designer Paola Mari e sua mãe, Elini Maria, diretora de produção, com 30 anos de experiência em confecção de moda praia se uniram para criar algo autêntico."Nossa vontade era criar um produto de alta qualidade com conceito minimalista, que representasse um estilo de vida indo além apenas de uma peça de roupa lisa", revela Paola. A Cantuai usa malha fria com proteção UV e biodegradável como matéria-prima essencial. Ela não amassa e pode ser levar na mala sem precisar ser passada. O design é a palavra de ordem. "A arquitetura de Salvador é a grande inspiração, nossa intenção é que cada peça traga esse vínculo com a cidade e desperte o desejo nas pessoas de conhecer os lugares que nos inspiraram" conta a designer. O exemplo disso é ultimo lançamento da marca, o vestido Caoty, inspirado na obra da arquiteta ítalo-brasileiro Lina Bo BardI. Ele é frisado a mão, conferindo o efeito plissado que remetendo ao desenho do concreto armado usado pela arquiteta no Espaço Coaty, localizado na ladeira da Misericórdia.

Trajetória



A Cantuai foi criada há 7 anos e começou com peças exclusivas, sob encomenda. A cliente ia a fábrica e escolhia a estampa, a modelagem , todos os detalhes do biquíni ou maiô. "Foi uma experiência que não deu certo por questões culturais e principalmente porque a cliente não era uma estilista" confessa a designer. Depois desse período o modelo de negócio foi mudado para a pronta entrega e expandiram para peças além da moda praia. No ano passado ganhou o selo Ama, conferido pelos organizadores do SPFW a marcas com designer inovador.

Onde encontrar

Através da loja virtual (www.cantuai.com.br) e da loja física na Bahia Marina.





Alend

Conceito

Reduzir os excessos até alcançar o essencial. Esse poderia ser o lema da Alend, co-criada por Vanessa Kiki. "A visão minimalista que transmito através da marca está na verdade conectado ao termo essencialismo, que conheci recentemente através do livro "O essencialismo - a disciplinada busca por menos" de Greg Mckeown. Que significa dar o real valor ao que é essencial para o propósito de vida de cada um", reflete Vanessa. Toda a produção é feita na Bahia, mas sempre com tecidos que causem baixo impacto ambiental como o linho da Rússia, a viscose certificada e a malha biodegradável brasileira. O designer das peças buscam a funcionalidade e neutralidade no uso das cores. "Nosso intuito sempre foi o de que casa idem se conecte conectar com as pessoas e faça com que o estilo individual sobressaia e não a grife que ela veste", confessa Kiki. Tops de amarração, camisas de alfaiataria e saias que viram vestidos são alguns dos exemplos da busca pela versatilidade e que permitem o múltiplo uso.

Trajetória

Criada há apenas 1 anos, começou pensada para a moda feminina, mas acabou abraçando também a masculina. "Não poderíamos segregar o público, queremos alcançar o máximo de pessoas que possam se identificar com a Alend", explica Vanessa. Algo que aconteceu gradualmente com o desenvolvimento inclusive de itens gênero, até se alcançar o atual formato.

Onde encontrar

Os produtos podem ser adquiridos através do site www.alend.com.br e na guide shop instalada no restaurante Healthy, no Ondina Apart Hotel. Lá é possível experimentar as peças e recebê-las, em até 24 horas, em casa via entrega por bike.

Fotos: Renato Rebouças (@renato.reboucas) Beleza: Hávata Serena (@havata.serena) Produção de Moda: Hanna Gomes (@the.hannag) para @cantuai_ / Vanessa Kiki para @alendoficial Modelos: Luma Vitória (@lumavito_) da Model Club Agency (@modelclubagency) e Aline di Credico (@dicredicoaline) da Mega Model Bahia (@megamodelbahia)