Menos é mais

Nem só de estampas tropicais e cores neon vive o verão. Existe uma versão minimalista para essa temporada quente onde os itens atemporais em alfaiataria e os tons clássicos são as grandes estrelas. Tudo sem esquecer do frescor que é necessário para passar bem pela estação do calor. Um visú minimalista privilegia uma modelagem que valoriza o corpo, o equilíbrio entre o amplo e o justo, tecidos mais nobres como linho, traz conforto e prioriza poucos itens, sem excesso, usando só o essencial. Os acessórios também possuem um papel fundamental , destaque para os brincos dourados e o design arrojado dos colares com pedras naturais. Levamos todos esses pontos em consideração para montar três looks que transbordam em elegância.



Um tom

O look monocromático é uma receita certeira para montar uma produção minimalista.



Super efeito

O top estruturado coral encontra equilíbrio na composição com saia marrom , tudo em linho. O colar com pedra natural acende o visual.



Dupla boa

A combinação p&b é clássica e ganha bossa nessa versão com top corset e calça pijama ampla com efeito perolado.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamrina)

Modelo: Karen Britto (@karenbrito0) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Locação: Aliança Francesa Ladeira da Barra (@afsalvador)

Todos as roupas são da The Finds (@thefinds) e os acessórios da Abx Contempo (@abxcontempo)