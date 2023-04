Menos móveis e eletros: vendas no varejo baiano caem 1,2% em fevereiro

A Bahia voltou a apresentar no volume de compras no varejo em fevereiro deste ano. No comparativo com janeiro, a redução foi de 1,2%, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta terça-feira (25). A queda ocorreu após o resultado positivo apresentado na passagem de dezembro/22 para janeiro (3,5%).

Na comparação com o mesmo período de 2022,o varejo baiano apresentou queda de 2,7%. O resultado é o pior do país.O dado revela ainda que o volume de vendas no estado segue abaixo (-6,6%) do patamar registrado em fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

Segundo o IBGE, o recuo das vendas é consequência de quedas em 6 das 8 atividades do comércio na Bahia, puxadas por móveis e eletrodomésticos (-26,6%). Entre os 2 segmentos em alta, os combustíveis (11,5%) foram os que mais amenizaram a queda geral do varejo baiano.

A queda das vendas do varejo baiano na passagem de janeiro para fevereiro ficou abaixo da leve variação negativa apresentada nacionalmente (-0,1%), num mês em que 14 das 27 unidades da Federação tiveram retrações. As quedas mais intensas no mês foram registradas na Paraíba (-11,5%), Espírito Santo (-5,2%) e Piauí (-1,9%). A Bahia teve a 4ª maior retração do país, empatada com Sergipe (-1,2%). Por outro lado, os melhores resultados foram registrados em Roraima (2,7%), Maranhão (2,0%) e Amapá (1,8%).

No acumulado nos 12 meses encerrados em fevereiro, o varejo baiano apresenta a 3ª maior queda do país (-2,5%), acima apenas de Rio de Janeiro (-3,7%) e Pernambuco (-3,1%). No Brasil como um todo, o indicador tem crescimento de 1,3%, com avanços em 20 dos 27 estados, liderados por Paraíba (16,0%), Roraima (10,6%) e Mato Grosso (8,9%).