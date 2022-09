'Mentira de Leo Dias', dispara Luva de Pedreiro após notícia sobre troca de empresário

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, fez uma live na manhã desta quinta-feira (15), para explicar a notícia que circulou sobre ele ter deixado de ser empresariado pelo jogador Falcão, para ser agenciado pelo influenciador Khaby Lame, conhecido no mundo inteiro por seus vídeos no TikTok.

O baiano, através do Instagram, negou todas as informações que o jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, noticiou. Segundo Luva, ele não deixou Falcão de jeito nenhum e que a matéria é completamente falsa.

“Agora foi que deu. Estão dizendo que Falcão agora não é meu empresário, que eu saí. Vem esse Leo Dias dizer que Falcão não é mais meu empresário. É tudo fake news, é mentira”, disse em um vídeo para os stories.

Minutos depois, ele abriu uma live e iniciou vários comentários para os mais de 200 mil internautas que acompanharam tudo. Logo no começo do ao vivo, ele revelou que começou a ser xingado por vários seguidores que acreditaram na suposta troca de empresários.

“O povo me xingando, dizendo que eu sair, mentindo para eles. (...) Se eu soubesse que a internet era desse jeito, eu não teria feito os vídeos. Mas eu sou o melhor do mundo e são muitas páginas falando isso. Mentira pura. Quem está comigo, sabe que eu não sou capaz de fazer essas coisas aí, estou com Falcão”, comentou Luva de Pedreiro.

Pouco tempo depois, ele apareceu com Falcão em uma live conjunta. O jogador comentou que o baiano não precisava se exaltar porque a informação era mentira. “Filho, fica de boa. Você sabe que eu fiz questão de não ter contrato assinado com você. Estou aqui para te ajudar, te apoiar. O pessoal precisa entender que o ser humano precisa de um descanso, você faz a alegria de muita gente”, disse Falcão que, ainda na live, salientou o trabalho da imprensa.

“Não passe esse nervoso para o pessoal. Você é o que você é. Você é sentimento, fica tranquilo que a gente está aqui só para te apoiar. E se lá na frente você quiser ir, vai. Deixa a imprensa falar, é o trabalho deles, vira a página e descansa, você vai voltar muito maior”, comentou o jogador.

No final da live, já sozinho, Luva mandou um recado para Leo Dias: "Você não quer ver a felicidade de ninguém não, parceiro".