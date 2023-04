Mercado do Peixe faz viradão de 35 horas

Ninguém vai ficar sem peixe da Semana Santa. Pela primeira vez, o Mercado do Peixe realiza o Viradão de 35 horas, com horários especiais: o espaço está funcionando desde 3h da madrugada de quinta e segue até às 14h desta sexta (7). “O movimento está uma maravilha! Nunca trabalhei tanto”, comemorou a vendedora Daiane Santos.

Daiane começou a trabalhar no mercado na semana do feriado, para auxiliar nas vendas da Sexta-Feira Santa. Para ela, a decisão da virada veio devido à falta de tempo de muitas pessoas para comprar nos horários convencionais. “Muita gente não tem o tempo necessário em meio a um dia muito corrido, então à noite fica melhor para elas”, afirmou.

De acordo com nota da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), a medida foi tomada visando ao conforto e tranquilidade dos consumidores, para que aqueles que trabalham ou têm outros compromissos durante o dia também consigam fazer suas compras para a ceia. Para que seja garantida a segurança necessária, atuam no Viradão a Vigilância Sanitária (Visa), a Superintendência de Trânsito (Transalvador) e a Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com Jonathan Brezas, 22, que trabalha no Mercado com a família, mesmo à noite o local é seguro. “Aqui é tranquilo. Tem a segurança na frente, fica a escolta do Esquadrão de Cães. A segurança está reforçada, a prefeitura investiu bastante esse ano”, garantiu.

De acordo com os vendedores do local, os peixes mais procurados nessa época do ano são a corvina, a pescada amarela e o badejo, além do camarão. Em média, a corvina está a R$ 20, a pescada amarela R$ 43, o vermelho a R$ 52, o badejo R$ 45 e o camarão a R$ 40 o quilo.

Cláudia Costa, 58, não costuma comprar no Mercado do Peixe, mas reservou a tarde de ontem para garantir seus mariscos e o vermelho. “Eu moro na Cidade Baixa e lá o quilo do vermelho está R$ 70. Aqui eu achei por R$ 50, então já são R$ 20 a menos, né?”, contou a autônoma, que deixou para procurar os itens na véspera da Sexta-Feira Santa porque havia atribuído a função para outra pessoa da família, que se esqueceu de comprar.

Gilvan Borges de Santana, 35, que trabalha no Mercado do Peixe desde sua fundação em Água de Meninos, afirmou que é comum que os preços sofram alterações na Semana Santa. “O ideal é a galera vir antes, para pegar um preço mais em conta, mas quando chega essa semana o preço realmente aumenta muito, tanto para nós quanto para os compradores. Infelizmente, o lucro da gente permanece o mesmo, mas quem sofre é o cliente”, lamentou.

Renato França, 52, é da Paraíba e está de passagem pela capital baiana. Caminhoneiro, não abre mão da ceia da Sexta-Feira Santa nem com o deslocamento constante: junto com sua esposa, vai preparar o peixe na cozinha do caminhão para os dois e o filho Nicolas, de sete anos. “Não importa onde esteja, todo ano a gente faz uma coisinha”, contou França, que passará o feriado em Salvador pela primeira vez.

Já Bruno Zinum, 32, tem uma loja de empadas, e viu na quinta-feira apenas um dia comum de reposição de estoque. Ele frequenta o Mercado do Peixe periodicamente e notou as mudanças com a proximidade do feriado. “Teve um aumento do preço, mas não tão agravante assim. O movimento, sim, está muito maior”, disse.

Rosevaldo Santos Reis, 49, trabalha há oito anos no Mercado do Peixe. O vendedor achou que o movimento este ano está maior do que no ano passado. “Apesar da mercadoria estar cara, o movimento está melhor”, comemorou.

Reis não tinha certeza se iria participar do Viradão, mas disse que vai trabalhar até as mercadorias acabarem. Para ampliar as vendas, trabalha com delivery, opção cada vez mais usada pelos vendedores do local. Ainda assim, segundo ele, os consumidores preferem ir até o mercado pessoalmente e escolher os produtos por si próprios. Raquel Brito, com orientação sa subeditora Fernanda varela.