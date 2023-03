Mercado projeta ganho de R$1,34 bilhões no comércio baiano em 2023

Otimismo com moderação. É essa a tônica da projeção para o comércio baiano, que tem previsão de ganho de R$1,34 bilhões em 2023. A perspectiva favorável é baseada no atual cenário econômico, que é encarado com bons olhos pelos economistas baianos em razão do aumento da geração de empregos, recuo da inflação e da inadimplência, e o crescimento da confiança do empresariado.

Apesar das boas previsões, o consultor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Guilherme Dietz, destacou, durante o evento 'Perspectivas econômicas 2023', ocorrido na manhã desta terça-feira (28), na Casa do Comércio, que a moderação é bem-vinda.

"Com poder de compra em situação gradativa e emprego dando condições de aumento de consumo, o comércio e o serviço deve ter ano mais favorável e estável em relação a 2023. Mas tem muitos desafios pela frente, não é o cenário que gostaríamos nem o ideal. É um cenário com cautela. Vamos dando um passo de cada vez", sugeriu Guilherme Dietz.

De acordo com ele, o comportamento do consumidor já deve ser de cuidado. Mesmo com o otimismo no Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), que voltou ao patamar de otimismo após três anos com 101,5 pontos – o indicador máximo de otimismo é 200 pontos –, é esperado que o gasto com consumos não essenciais não aconteça com tanta força neste primeiro semestre de 2023, quando o desemprego, inflação, juros ainda estarão acentuados.

"Hoje, na Bahia, nós estamos com uma taxa de desemprego um pouco superior a 13%. Já foi mais de 15%, então estamos em uma descendência nessa questão. Isso significa mais famílias com renda para gastar, só que nesse primeiro momento cremos que essa renda será destinada para pagamento de contas em atraso para depois voltar ao comércio, provavelmente no segundo semestre", estimou.

A expectativa de crescimento para o comércio baiano neste ano é de 1% em relação a 2022. Para esse cenário, todas as atividades comerciais tendem a seguir o ritmo de progressão, à exceção da venda de combustíveis, que figura no grupo Outras Atividades e, com preço médio mais baixo, deve interferir negativamente no resultado esperado.

Entre as atividades, o setor de vestuário se destaca com estimativa de crescimento de 10% frente ao ano de 2021 e faturamento em torno de R$ 7 milhões. Já o turismo baiano, que teve seu melhor desempenho histórico em 2022 e maior oferta de assentos para voos domésticos e internacionais, além de lotação das redes hoteleiras, deve seguir em alta em 2023. "Todos os indicadores que olhamos colocam em seus dados que Salvador e Porto Seguro são os principais destinos mais vendidos. É um momento muito favorável para o turismo", frisa o consultor econômico da Fecomércio.

Em sua apresentação, Guilherme Dietz ainda fez um balanço do desempenho do varejo baiano no ano passado. O setor teve um faturamento de 116,2 bilhões, apresentando queda de 4,3% em relação a 2021 – ano de faturamento recorde de 121,4 bilhões –, mas crescimento de 7,4% frente a 2020. A perda de R$5,2 bilhões em relação a 2021 foi atribuída pelo consultor econômico às altas taxas de juros, que chegou a 14% ao ano, bem como a inflação, que se aproximou de 14% na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sobretudo em alimentos e transportes, elevando as dívidas e deixando 43,7% das famílias soteropolitanas indadimplentes.

Cenário nacional

Em 2023, o Brasil deve crescer menos de 1% em comparação com o ano anterior, segundo aponta Guilherme Mercês, diretor de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Programas assistenciais e ações como a antecipação do FGTS possibilitaram o crescimento econômico do país em 2022, mas não é certo que a dose será repetida.

Os bens essenciais atualmente são os maiores puxadores da economia nacional, favorecendo, principalmente, o setor de farmácias e supermercados. "A população está consumindo o básico. Com os juros altos, setores de maior valor agregado não estão sendo consumidos, à exemplo de construção civil, decoração e carro de forma geral", afirmou Guilherme Mercês.

O setor turístico cresceu 30% em 2022 e, junto ao setor de serviços, tem perspectiva de manutenção do ritmo de progressão em 2023. Outras áreas do varejo brasileiro não tiveram o mesmo desempenho, visto que a taxa de juros apertou o orçamento do brasileiro e gerou o endividamento de 80% das famílias brasileiras e a inadimplência de 30%. Atualmente, 20% das famílias do Brasil gastam metade do seu salário com o pagamento de contas em aberto.

Para Guilherme Mercês, a geopolítica mundial, sobretudo a Guerra da Ucrânia e o controle das commodities, e os pilares macroeconômicos brasileiros são os principais indicadores do comportamento da economia do Brasil neste ano. "Os dois pilares básicos da nossa economia são o controle das contas públicas e controle da inflação. Eu diria que a indicação do novo governo em torno da nova regra fiscal prometida pelo Ministro da Fazenda vai influenciar bastante as outras variáveis", enfatizou.

Desemprego

A taxa de desocupação média na Bahia finalizou o quatro trimestre de 2022 com 15,4%, a mais baixa do país em sete anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por um lado, houve aumento expressivo de 7,2% pessoas trabalhando, que chegaram a 5,991 milhões. Por outro, o total de desocupados no estado teve uma queda recorde de 19%.

Em janeiro deste ano, a taxa de desemprego esteve um pouco acima de 13%, mas ainda segue sendo a maior do país. De acordo com Guilherme Dietz, o desemprego é um problema estrutural que precisa ser enfrentado ao longo da próxima década.

"Não podemos aceitar a Bahia ter desde 2012 a maior taxa de desemprego em todo o Brasil. Tem alguma coisa errada nesse aspecto. O índice de informalidade no estado gira em torno de 55%. É um dado preocupante. Embora esteja caindo, o Estado precisa trabalhar para que consigamos baixar essa taxa para ficar próximo à média nacional", alerta.

Com a perspectiva de queda da taxa de juros, especialmente no segundo semestre, é aguardada uma maior geração de empregos. O consultor econômico da Fecomércio-BA indica que, com a população baiana empregada e inflação moderada, o poder de compra aumenta e deve ocasionar maior injeção de renda no comércio, além de pagamento das dívidas em atraso.

