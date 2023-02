Mercedes abandona carro prata e volta ao preto para "emagrecer"

Nada como um "pretinho básico" para emagrecer. Assim será o novo carro da Mercedes para a temporada 2023 da Fórmula 1. O modelo W14, anunciado nesta quarta-feira, resgatou a cor preta, em detrimento do prata, e a explicação surpreendeu os fãs de automobilismo. De acordo com Toto Wolff, chefe da equipe, o preto deixou o carro mais leve, se enquadrando no limite de peso para o regulamento atual da competição.



A explicação técnica é simples. O preto, na verdade, é a própria fibra de carbono, em sua textura ondulada. Na prática, não há pintura. Pelos cálculos da Mercedes, qualquer cor a ser adicionada sobre a fibra de carbono iria aumentar o peso do carro, que abandonou a ideia, ao menos temporariamente, o apelido de "flecha de prata".



"Quando você olha para como surgiu a ideia de Flechas de Prata.. Na época, a Mercedes colocou o carro na pista na cor branca. Estava pesado demais. É um pouco da nossa história no ano passado. E aí eles rasparam toda a tinta, deixando o carro somente no alumínio cru. E o carro alcançou o peso", explicou Wolff.



"Então, nós fizemos a mesma coisa neste ano. Estávamos tentando reduzir o peso do carro de todas as formas. E percebemos que seria possível perder algumas gramas ao deixar o carro cru, sem tinta. E a história se repetiu. Só que agora o material é mais moderno, de carbono, e não de alumínio. E é preto", complementou o chefe da Mercedes.



Será a segunda vez que a Mercedes correrá com a cor preta. Em 2020, o time optou por abandonar o visual prata para destacar a importância da luta pela diversidade e do combate ao racismo, tendo o piloto Lewis Hamilton como grande referência dentro e fora das pistas. O time manteve o preto em 2021, mas voltou ao prata no ano passado, para o início da nova era dos carros da F-1.



"Ficou bonito e estou muito feliz por termos voltado à cor preta", disse Wolff, que chamou o novo modelo de "ela". "Ela vai ser tão rápida quanto parece? Eu espero que sim. Mas, com certeza, há muita empolgação em colocar o carro na pista finalmente", declarou o chefe, no lançamento oficial do carro, ao lado de Hamilton e George Russell.



Dono de sete títulos mundiais na F-1, Hamilton elogiou o carro novo. "Faço parte desta equipe há mais de uma década e o esforço de todos nunca para de me surpreender. Acho inspirador como o time todo é diligente e realiza seu trabalho de forma tão apaixonada", disse o inglês.



"Ver a evolução do carro e as mudanças que foram feitas é fascinante. Redesenhamos, otimizamos e inovamos muitas partes do carro e isso é impressionante. E adorei a nova pintura! É como se dissesse: 'nós estamos na briga'."



Hamilton, que terminou em 2022 sua primeira temporada sem vitórias na F-1, evitou falar sobre o processo de renovação do seu contrato. "Estou animado para correr novamente. Sinto-me calmo, energizado e estou focado. Estou pronto para fazer o que for necessário para vencer."