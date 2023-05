Mercedes-AMG G 63, o SUV raiz de quase R$ 2 milhões

Produzido inicialmente para utilização militar, no começo da década de 1970, o Classe G começou a ser oferecido para os civis em 1979. Até agora foram fabricadas 500 mil unidades.

Porém, seu desenho parrudo, no estilo SUV raiz, esconde muita sofisticação mecânica, e a Mercedes-Benz cobra caro por isso. Inclusive, a versão AMG G 63 é o veículo mais caro da marca no país: R$ 1.869.900.

Esse jipão é impulsionado por um motor biturbo V8 de 4 litros preparado pela AMG. Ele desenvolve 585 cv de potência e gera 86,7 kgfm de torque. Para completar, conta com tração nas quatro rodas, três bloqueios de diferencial, transmissão automática de nove velocidades, suspensão dianteira independente com duplo braço triangular e amortecimento adaptável.

Apesar do desenho retrô, o interior desse SUV é moderno e luxuoso São 4,8 metros de comprimento, 1,97 m de altura e 2,18 m de largura

Apesar do desenho retrô, o interior desse SUV é moderno e luxuoso São 4,8 metros de comprimento, 1,97 m de altura e 2,18 m de largura

No Brasil, só chegará em uma versão, com a possibilidade de 40 opções de cores e mais de 25 opções de acabamentos de bancos, mas o fabricante afirma que é possível criar um milhão de configurações distintas dentre todas as motorizações disponíveis a nível mundial.

A Mercedes ainda reforça que a personalização para um Classe G praticamente não conhece limites e, teoricamente, os veículos poderiam ser produzidos por várias décadas sem que nenhum deles fosse idêntico.

BMW ATUALIZA O SÉRIE 5

A BMW apresentou a atualização de um dos seus sedãs mais desejados, o Série 5. Além dos ajustes externos, o interior ficou mais tecnológico, com a introdução de novas telas. Assim, o modelo está alinhado com outros da marca.

A linha chega com inúmeras opções de motorização disponíveis, mas tem o i5, variante 100% elétrica, como seu diferencial, nas versões eDrive40 e M60.

Na primeira configuração, o propulsor entrega 340 cv de potência e 43,8 kgfm de torque. O M60 tem pegada mais esportiva e tração integral, com um motor em cada eixo. Juntos, eles rendem 608 cv e 83,6 kgfm de torque máximo.

As duas configurações do BMW i5 têm bateria 81,2 kWh, e, por conta da potência, o alcance é diferente: 582 km (eDrive40) e 516 km (M60).

A maior novidade na atualização do Série 5 é a versão elétrica

ÚNICO SUZUKI DO BRASIL

A Suzuki já teve um portfólio de produtos no Brasil, oferecia modelos como S-Cross, SX4, Vitara e Swift. Atualmente, há apenas um veículo no catálogo: Jimny.

Na linha 2024, o SUV passa a contar com duas novas versões, sendo uma com apelo urbano (4Style) e outra mais focada no off-road (4Expedition).

No total, serão quatro opções com preços entre R$ 162.990 (4You manual) e R$ 218.990 (4Expedition).

Sempre com tração 4x4, todas as configurações usam o mesmo motor: 1.5 litro que entrega 108 cv de potência e 14,1 kgfm de torque.

A transmissão pode ser manual de cinco velocidades, exclusiva para a versão mais barata, e automática, de quatro.

Uma das novidades da linha 2024 do Jimny é a versão 4Expedition

INSPIRAÇÃO PARA A HILUX

Enquanto vários mercados comercializam a Hilux, nos Estados Unidos, a Toyota oferece a Tacoma. E por lá, a empresa apresentou uma nova geração para a picape, o que pode antecipar o que veremos por aqui em dois anos.

Além da atualização visual, que a Hilux deverá acompanhar, outra novidade é a propulsão. O motor 2.4 litros turbo é associado a um propulsor elétrico de 48 cv para chegar aos 330 cv e 64,3 kgfm de torque. Ele ainda pode ser calibrado de outras formas, rendendo entre 231 cv e 182 cv.

A nova geração da Tacoma utiliza a plataforma TNGA-F, variante da base do Corolla e do Corolla Cross, mas voltada para uso de veículos com carroceria sobre chassi.

Renovada, a Tacoma deverá ceder muitos componentes para a Hilux

NOVO LÍDER DE VENDAS

Até abril, a briga entre os carros de passeio era protagonizada pelo Chevrolet Onix e pelo Hyundai HB20. No entanto, nos primeiros 26 dias deste mês o Volkswagen Polo assumiu a liderança.

O Polo contabilizou no período 6.290 emplacamentos contra 5.824 do Onix e 3.661 do HB20.

MAVERICK FEZ 17 KM/L

Confira minhas impressões sobre a primeira picape híbrida do país