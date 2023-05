'Merda, porcaria': filha de Silvio Santos detona série sobre dono do SBT

Filha do apresentador Silvio Santos, Cíntia Abravanel atacou a série "O Rei da TV", do streamming Star+, que fala sobre o fundador do SBT. Ela classificou a produção como um "desrespeito" a seu pai.

"Tenho amigos que estão lá, atores que trabalharam comigo no teatro [ela é diretora de teatro]. O dia que encontrar vou puxar a orelha, dizer 'o que você está fazendo lá naquela porcaria? Eu não te coloquei na carreira para você fazer merda não'", comentou em entrevista ao portal Uol.

Segundo Cintia, a família Abravanel nunca foi procurada pela produção da série para uma conversa. "Não assistimos. Vimos o começo e entendemos que não era aquilo".

"Eles foram desrespeitosos. Independentemente se gostam dele ou não, ele significa muito para a comunicação brasileira. Não é minha vida. Aquela pessoa não é meu pai", completou.