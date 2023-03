Mês da Mulher: em edição especial, Feira da Sé movimenta a Praça do Campo Grande

A Praça do Campo Grande recebeu neste sábado (11) uma edição especial da Feira da Sé, em comemoração ao mês da Mulher. Ao todo, 40 empreendedores locais - em sua grande parte, mulheres - lotaram a praça de barraquinhas com diversos produtos de artesanato, moda e gastronomia. “Tudo aqui tem um ‘quê’ de Bahia. A gente sempre procura trazer esse diferencial. Na edição desse mês tínhamos que fazer essa homenagem às mulheres e trazer muito mais desse trabalho que elas fazem para a praça”, afirmou a organizadora da Feira da Sé e diretora-executiva do Instituto ACM, Cláudia Vaz.

Na programação, diversas atividades onde só mulheres subiram ao palco, que contou com a participação do grupo Fulanas Cia de Circo e da Banda A Mulherada. Quem passava pelo Campo Grande teve oportunidade ainda de acompanhar o Sarau Literário Cartografias além de aproveitar as oficinas criativas de Bordados do Projeto à Flor da Pele, Brinquedos Criativos e Pintura Corporal Infanto Juvenil.

“A Feira, na verdade, tem muito esse alinhamento com a missão do Instituto ACM que é a de promover a divulgar a cultura da Bahia”, ressalta.

Empreendedorismo feminino

Em uma das barraquinhas, a designer de moda Virley Santos trazia cor e estamparia afrocentrada em camisas, bolsas, tiaras, vestidos e quimonos. “Aprendi a costurar com a minha avó e desde que me entendo por gente sou apaixonada por essa alegria do tecido africano”, conta.

No Virley Ateliê, moda com inspiração afro e urbana

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

O Virley Ateliê (@virleyatelie) surgiu em 2014, quando a designer decidiu fazer roupas com essa pegada afro mais urbana. Os tecidos vêm de países africanos como Senegal, Angola e Benin. Tem peças a partir de R$ 25. “Para mim é uma oportunidade ímpar estar aqui. É a minha primeira vez na feira mostrando o meu trabalho”.

Não muito distante, a artesã Célia Paredes (@celinhain) montou também sua barraquinha de artesanato com mandalas pintadas a mão. “Pinto desde pequena, só que na pandemia eu comecei a pintar mais. Decidi, então, criar um perfil no Instagram e vender as mandalas”.

Célia Paredes produz mandalas pintadas a mão

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Essa é a décima edição da Feira da Sé que Célia participa. “Todas as mandalas são intuitivas. Trabalho com cromoterapia também. São mandalas de várias cores e tamanhos que custam até R$ 220/ 50 cm”, acrescenta.

Outro produto artesanal que dá para encontrar na feira é a jujuba de pimenta. A receita é da funcionária pública Marluce Marques, criadora da marca de geleias Soberana (@geleiasoberana_artesanal). “Queria ter um produto diferenciado e que também fosse de pimenta e, então, criei a receita da jujuba. Até onde eu sei ninguém nunca viu jujuba de pimenta, só tem aqui”, garante.

Marluce Matos criou a jujuba de pimenta e vende a geleia também

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

A Soberana produz também geleia de pimenta nas versões de 40g a 200g (R$ 12/ R$ 26). “Já dei entrada na minha aposentadoria e a Soberana é o meu plano de carreira assim que me aposentar. A minha ideia é desenvolver outros produtos com pimenta. Já estou testando, inclusive, o brigadeiro de chocolate com pimenta”.

A Feira da Sé acontece até domingo (12), das 11h às 18h. Além dos expositores, amanhã tem apresentações do Grupo de Forró Chita Fina, Samba de Cumades e a peça infantil O Sítio do Pica-Pau Amarelo com o Grupo Stripulia. A entrada é gratuita. O evento é uma realização do Instituto ACM e conta com o apoio da Rede Bahia, Info Graça, Jornal CORREIO e Prefeitura de Salvador.