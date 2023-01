Mês da Visibilidade Trans é celebrado em toda Bahia; confira agenda

O Mês da Visibilidade Trans, criado como uma maneira de reafirmar direitos e conquistas, reforçar a luta contra a Transfobia e ampliar a rede de acolhimento e proteção da população trans, é comemorado em toda a Bahia neste janeiro.

A data foi escolhida para homenagear aqueles que em 29 de janeiro de 2004 tiveram a coragem de protestar em Brasília, exigindo respeito e direitos até então subtraídos da população trans e, assim, transformando a data em marco na luta contra a LGBTfobia.

"Desde então os anos começam reverenciando uma população historicamente vilipendiada de seus direitos e vítima de todo tipo de preconceito, além de invizibilizada pela ausência de políticas públicas. A nós do CPDD cabe acolher e oportunizar", pontua o coordenador do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, Renildo Barbosa, lembrando que o Mês da Visibilidade Trans tem um calendário de ações.

Na Bahia serão inúmeros eventos como parte das celebrações do Mês da Visibilidade Trans, a exemplo do Brechó Itinerante, o Trans Sarau, o Seminário Papel da Psicologia no Processos Transexualiador, a Trans Pride Pedal, o Cortejo da Diversidade que vai ser destaque na tradicional Lavagem do Bonfim e o Transvisíveis, Mostra de Arte Visual que durante uma semana vai expor obras de artistas trans de todo Brasil nas dependências do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, instrumento da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, gerido pela Instituição Beneficente Conceição Macêdo.

Agenda:

Brechó Itinerante - Praça Cruz Caída, dias 5 e 6, à partir das 9h

Cortejo da Diversidade (Lavagem do Bonfim) - Saída da Conceição da Praia até a Igreja do Senhor do Bonfim, dia 12, à partir das 08h

Trans Sarau - Casarão da Diversidade, dia 13, à partir das 10h

Transvisiveis - Casarão da Diversidade, entre os dias 16 e 27, à partir das 14

Seminário Papel da Psicologia no Processos Transexualiador - Casarão da Diversidade, dia 19, à partir das 14h

Trans Pride Pedal - Rio Vermelho à Barra, dia 22, à partir das 08h