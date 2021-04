Mês das Mães Shopping Paralela une arte, gastronomia e solidariedade

Em homenagem ao dia das mães, comemorado no próximo dia 9 de maio, o Shopping Paralela está promovendo sua campanha do mês das mães trazendo pratos colecionáveis inéditos, um circuito gastronômico nos restaurantes e na praça de alimentação, aulas show nas redes sociais, e doação de alimentos não perecíveis.

A ação da campanha, que conta com a parceria da Unime Salvador, traz pratos colecionáveis inéditos com ilustrações de três artistas homenageadas, Maria Adair, Vanessa Alvim e Miranda Estúdio. Eles poderão ser obtidos a partir das compras nas lojas do Shopping a cada R$300 reais, e com a doação de 1kg de alimento não perecível, o cliente poderá ganhar pratos em dobro.

“A campanha vai além dos benefícios e descontos, ela une solidariedade e ações pensadas em cada detalhe para cuidar e surpreender àquelas que sempre cuidaram da gente, as mães. Desde a criação do brinde, uma obra de arte feita de mãe para mãe, passando por um conteúdo digital exclusivo com receitas feitas por Chefs, à celebração na mesa com a matriarca e o incentivo à arrecadação de alimentos para uma instituição de mães mais carentes”, comenta a gerente de Marketing, Renata Sousa.

As compras poderão ser feitas através do site ou nas lojas físicas. Toda a arrecadação de alimentos será doada para as mães costureiras de São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário.

Buscando o conforto e segurança dos clientes, o cadastro dos cupons fiscais para adquirir o brinde no Shopping Paralela será totalmente online através do site e a retirada do brinde e a doação do alimento acontecerá no Piso L1, ao lado das Casas Bahia.

(Ilustração de Maria Adair) (Ilustração do Miranda Estúdio) (Ilustração de Vanessa Alvim )

Circuito gastronômico e aulas show

O Shopping Paralela também celebrará a data promovendo delícias gastronômicas com preços acessíveis e cardápios especiais nos restaurantes, praça de alimentação e cafés. Além disso, nas redes sociais acontecerão as aulas show de receitas e dicas de culinária com Chefs de cozinha.

Os pratos preparados especialmente para o Mês das Mães inauguram o Paralela Gastrô, e acontecerá no período de 30/04 a 15/05/2021 com preços fixos nos restaurantes, R$44,90, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, e, na praça de alimentação, que incluem cardápio promocional com prato é bebida por R$ 24,90, e sobremesa por R$ 9,90.

Promoções

Durante a campanha o Shopping Paralela Online estará com uma seleção especial e exclusiva de produtos e promoções no site. Além de oferecer frete grátis nas compras online, cupons de desconto de R$ 20,00 para compras acima de R$60, além de frete grátis e entrega no mesmo dia para compras feitas até às 18h.

“Antecipamos os descontos e benefícios para que o cliente tenha mais tempo para se programar com tranquilidade, comodidade e segurança, tanto nas lojas físicas quanto nas compras on-line”, declara a gerente de Marketing, Renata Sousa.

O Shopping Paralela está aberto de terça a domingo das 10h às 20h com serviços presenciais, além do drive-thru localizado no estacionamento G2, delivery e vendas pelo site com frete grátis. As novidades e atualizações também podem ser acompanhadas pelo Instagram e Facebook.