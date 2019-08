Mês de desgosto para Maria da Paz em A Dona do Pedaço

Fazendo jus à fama que tem de ser um mês ruim, agosto já começou péssimo para Maria da Paz e não dá indícios de que vai melhorar.

Depois de descobrir que foi roubada pela própria filha e dar uma surra na garota mais coisas ruins na vida da boleira estão por vir nos próximos capítulos.

O capitulo da próxima segunda (12), vai começar com Maria da Paz sendo acordada com um aviso de que sua fábrica, Bolos da Paz, está pegando fogo. A personagem irá até o local onde vai ficar arrasada. Depois de chorar muito a mocinha vai se humilhar aos fornecedores para ter ovos, farinhas e outros ingredientes parar conseguir manter as lojas. Sem dinheiro para pagar os empréstimos e com medo de perder a empresa para o banco, ela vai colocar o negócio no nome da filha Josiane (Agatha Moreira).

Maria da Paz coloca confeitaria no nome da filha (Foto: Dilvugação/Globo)

O pesadelo de Maria da Paz parece ter só começado. Ainda na próxima semana, Rock (Caio Castro), vai avisar a ela sobre o caso da filha com Régis (Reynaldo Gianecchini). A boleira vai bater no boxeador e se negar a acreditar, mas passará a desconfiar dos dois.

No capitulo previsto para ir ao ar no sábado (17), Maria da Paz ao sair do quarto armada, vai encontrar os amantes seminus agarrados e é aí que tudo vai começar a piorar na vida da personagem.

Depois de atirar no marido e passar alguns dias na cadeia, ela vai voltar para casa esperando ouvir um pedido de perdão da filha, mas não é isso que vai acontecer. Josiane vai revelar que planejou arrancar todo o dinheiro dela junto com Regis e expulsará a mãe e a avó Evelina (Nívea Maria), da mansão e só então a boleira vai se dar conta de que criou um monstro. “Cê vai comigo, mãe. Minha filha me tocou como uma cachorra", dirá ela depois de ser enxotada da própria casa.

Como aconteceu quando chegou a São Paulo, a personagem de Juliana Paz vai voltar a morar de favor na casa de Marlene (Suely Franco), enquanto Jô assume a fábrica e bota ela para fora de lá também.

Jô vai vender a empresa para Fabiana (Foto: Divulgação/ Fabiano Battagling/Gshow)

Como uma carta na manga, Fabiano Maria da Paz vai ter mandado o advogado Antero (Ary Fontoura), fazer uma clausula no contrato da transferência da empresa onde veta que a filha tome posse. A personagem vai passar a correr atrás do documento, mas Antero vai estar sem memória depois de uma aneurisma e o documento não vai se encontrado.

Sem conseguir ficar parada, a boleira vai voltar a vender bolos na rua da capital paulista, com a esperança de que algum dia vai conseguir recuperar todo seu império. A esperança vai embora quando ficará sabendo da notícia de que Jô, vai vender a empresa para Fabiana (Nathalia Dill).

A mocinha ainda vai tentar tirar essa ideia da cabeça da filha, mas como esperado não vai conseguir e é aí que uma nova Maria da Paz, disposta a fazer Josiane sofrer e pagar por tudo, vai nascer.