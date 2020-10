Mesa com afeto: 10 dicas para refeições mais aconchegantes

“As mesas mais bonitas são as que eu faço para mim. Merecemos as nossas melhores mesas, os nossos melhores vinhos guardados. Uma mesa bonita é uma oração, uma reza, que zera todo o resto”. A cozinheira e empreendedora criativa do Pitéu Cozinha Afetiva, Kátia Najara, sabe o que diz. Nessa quarentena involuntária, por conta da pandemia do coronavírus, as pessoas estão mais tempo em casa e merecem uma mesa montada com afeto para aliviar o peso dos dias.

Todo mundo pode se inspirar para um momento de beleza na refeição, sem precisar ir às compras. Uma plantinha, ingredientes usados no preparo, a própria comida, um ramo de ervas, flores, folhas secas, uma prataria de vó — e até uma lata de extrato de tomate — podem virar motivos de adorno para momentos acolhedores. Acredite: ninguém vai mais querer fazer as refeições no sofá, depois das dez dicas criativas de quem adora um aconchego.





1. Paisagismo

Folhas secas, ingredientes e as ervas são alguns elementos decorativos, que a cozinheira e empreendedora criativa do Pitéu Cozinha Afetiva, Kátia Najara costuma usar em suas montagens.

Na decoração, Kátia Najara usou frutas e flores do quintal da casa de sua mãe

“Tenho usado folhas secas para decorar. Ou, se você tem alecrim, manjericão, hortelã pode fazer um arranjo de ervas e trazer esse frescor, esse cheiro. Fazer uma mesa para comida com dendê e soltar algumas pimentas, ingredientes usados no preparo, é bacana”.





2. Comida também decora

Para a chef de cozinha do lendário Margarida, Simone Manta, a comida por si só, já decora a mesa. “Use a cor da comida na decoração. Sempre monto a mesa, a partir do prato que estou fazendo. Se a louça for branca, capriche em uma comida com cor. Mas se a louça for colorida, seu alimento pode ter uma cor mais neutra”, garante a chef do restaurante que funcionou no Rio Vermelho, na década de 90.





3. Louçaria de Família

A designer de interiores e master em Arquitetura e Lighting, Mariana Cumming lembra que qualquer hora é hora de colocar na mesa aquela louça de vó que está guardada.

Incorporar louçaria de família à mesa é a dica de Mariana Cumming

“Gosto muito de trabalhar o design de forma afetiva. Então, incorporar à mesa aquela louçaria de família ou objetos de identificação irá transformar em memória esse momento agradável”.



4. Flores

As flores são sempre muito bem-vindas na mesa para dar um toque ainda mais especial. “Se usar arranjo, centralize sem deixar muito alto para não atrapalhar o contato visual”, aconselha a criadora de conteúdo do perfil de Decoração Nosso Apt, Vanessa Souza.

Natureza na mesa sempre vai fazer a diferença. É o que se destaca na montagem de Vanessa Souza

5. Formatos diferentes

A arquiteta, designer de interiores e paisagista, Edilza Suzart destaca que o prato é a principal louça da refeição.

Na mesa montada por Edilza Suzart, a inspiração está nos detalhes da louça

“Escolha em modelos com formatos diversos, como os quadrados ou os tradicionais e diversifique nas cores, estampas e detalhes decorativos”.





6. Etiqueta

Quem dá os conselhos de etiqueta na hora de montar a mesa é a meseira e designer de Interiores Berna Carvalho: “a etiqueta básica na disposição dos itens pede que os talheres estejam dispostos ao lado do prato e os de sobremesa acima para que tudo se encaixe de forma harmoniosa”.

Berna Carvalho montou uma mesa com muito azul e objetos que tinha em casa que remetem ao mar

7. ‘Coisas de verdade’

É como a cozinheira Kátia Najara chama as referências e memórias que trazem essa sensação de aconchego. “Objetos de família, presentes especiais, coisas que a gente traz de viagem. Tudo isso aquece. Lembrando que acolhimento é paz, então, não pode ter também muita informação visual”, diz.





8. Iluminação

A chef de cozinha Simone Manta sugere o uso de um abajur pequeno ou de uma luminária pra trazer luz à decoração de uma refeição à noite. “Faça um arranjo e direcione essa luz para ele. Isso enriquece muito”.



9. Novas funções para o que já tem em casa

Tudo se transforma. Até mesmo uma lata de extrato, como defende a cozinheira Kátia Najara. “Por muito tempo eu usava essas latas legais para os arranjos. São elementos que vem da cozinha, da infância, de memória”.

Kátia Najara usou folhas secas para transformar um arranjo antigo em meio de mesa

A arquiteta, designer de interiores e paisagista, Edilza Suzart, concorda: “palhas de bananeiras ou podem ser usados como sousplat (base para o prato), flores naturais ou plásticas, galhos secos, podem ser usados como porta guardanapos”, acrescenta.





10. Mesa prática

Outro conselho da chef de cozinha Simone Manta é trazer a modernidade com itens práticos. “Modernidade para mim é essa mesa, que eu monto com prazer agora e depois não fique imaginando o trabalho que vai dar desmontá-la. Gosto muito de usar em casa aquelas vasilhas do tipo pirex. Ela vai para a mesa e depois é só por a tampa e colocá-la na geladeira”.





PARA SE INSPIRAR

MEMÓRIA

Quer postar uma foto da mesa que montou? O “Flat lay” é a técnica do momento. Funciona assim: alinhe os objetos e faça o registro de cima para baixo. Experimente.