Mesa debaterá atuação das mulheres negras na Revolta dos Búzios 

A Revolta dos Búzios, movimento revolucionário negro de 1798, completa 221 anos. Com o intuito de dar visbilidade às heroínas negras que participaram desse e de outros importantes momentos históricos baianos, a Sepromi promove uma mesa de debate nesta terça-feira (27), às 16h30, no Teatro Jorge Amado .Luiza Francisca, Lucrécia Maria, Domingas Maria, Ana Romana e Vivência Maria, historicamente esquecidas dos livros de história, serão alguns dos nomes lembrados durante o encontro.

A mesa contará com participação da influenciadora digital e empresária Ana Paula Xongani; da cineasta Daiane Rosário; além da poetisa Bruna Silva. A mediação será feita pela jornalista Vania Dias e as intervenções culturais ficam por conta do Coletivo Froceta. A participação é gratuita.

Ao longo do mês uma campanha vem sendo desenvolvida a partir de ferramentas de internet e materiais impressos, com o tema “A luta é feminina. A raça é negra”, reforçando a valorização e discussão sobre as questões raciais e de gênero.

A Revolta dos Búzios é considerada um dos mais amplos da luta social e defendia a proclamação da República, o fim da escravidão, redução de impostos, além de outras pautas reivindicatórias.

Dentre as agendas do mês, estão ações resultantes do Edital da Década Afrodescendente. Através da chamada pública, este ano, o Governo do Estado destinou R$ 2,4 milhões para execução de 44 projetos com foco na preservação da memória da Revolta do Búzios e de outras atividades como Julho das Mulheres Negras e Novembro Negro.

Serviço

O quê: Mesa de debate sobre protagonismo das mulheres negras / Calendário de mobilizações "Agosto da Igualdade"

Quando: Terça-feira – 27 de agosto de 2019, a partir das 16:30h.

Onde: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba - Salvador/BA).