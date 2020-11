Mesários de colégio no Itaigara criticam TRE: 'Não temos água para beber'

* Matéria atualizada às 13h25, com novo posicionamento do TRE-BA.

O movimento de eleitores era baixo, com poucas filas e sem aglomeração. Cenário perfeito para os mesários a serviço das eleições 2020 trabalharem com segurança, mas não foi bem assim que ocorreu no Colégio São Paulo, no bairro do Itaigara.

No local, mesários conversaram com a reportagem e criticaram a falta de suporte do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eles alegam que receberam do órgão apenas uma máscara descartável para o trabalho, que ocorre das 7h às 17h. Além disso, denunciam que falta água para que possam beber durante o pleito.

“Só recebemos uma para o trabalho. A coordenação teve que tirar das próprias máscaras e dar para a gente. E a água é geral, tem uma mesária que está amamentando e não temos água para beber”, contou a presidente da seção 47, a dentista Cristiane Aguiar, 52 anos.

Procurado, o TRE informou que através da sua assessoria de comunicação que "os protocolos de segurança da justiça eleitoral levaram em conta o estudo de consultorias, gratuitas, de profissionais de saúde e foi adotada, de maneira uniforme, em todo o Brasil. Os mesários receberam o número de máscaras suficientes pra trocar ao longo do dia (ao menos 4), além de álcool gel e faces shields. A não distribuição de água em garrafas ou copos descartáveis (que sempre foi realizada apenas em Salvador) foi, justamente para evitar mais um meio de contaminação. Foi acertado que as escolas forneceriam água nas secretarias para atender aos mesários".

