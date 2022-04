Mesas sobre políticas públicas e alternativas penais encerram fórum internacional

O auditório da Procuradoria de Justiça da Bahia (PJ-BA) sediou, nesta terça-feira (12), o último dia do Fórum sobre Segurança Pública e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe, que começou na segunda (11). O evento foi realizado com o objetivo de discutir segurança pública não na sua forma final de combate, mas, sim, no que diz respeito à prevenção do crime.

O fórum reuniu autoridades públicas de 19 países e pesquisadores da área de segurança para discutir políticas direcionadas ao combate da desigualdade social, considerada a raiz dos problemas que afetam a segurança. A juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica do PJBA, Andremara dos Santos, destacou a importância do fórum, visto a necessidade de integração cultural, econômica, política e social dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana.

CONFIRA COMO FOI O PRIMEIRO DIA DO FÓRUM

O fórum começou pela manhã e seguiu até o início da noite com os seguintes temas: Sistema Multilateral da ONU para gerar compromissos e soluções inovadoras aos desafios das políticas públicas globais; Lidar com conflitos de interesse e denúncias na governança da administração pública e setores privados; Apresentação do modelo da Escola de Negócios Germinare; e Prisão e Modernas Alternativas Penais.

Na primeira sessão do fórum, os palestrantes apresentaram a Escola de Negócios Germinare, que faz parte da J&F Investimentos e oferece Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Localizado em São Paulo, o instituto tem o compromisso de oferecer alta qualidade de ensino para jovens potenciais. O propósito desta iniciativa social é formar de maneira prática e efetiva administradores de empresas e gestores de negócios, que serão os líderes do futuro.

O diretor da Escola, Luiz Lázaro de Magalhães Filho, apresentou o modelo da instituição, "onde os professores e os dirigentes são mediadores do protagonismo juvenil". "Estamos impactando a formação profissional e pessoal de jovens gestores, engajados em inspirar com suas trajetórias outros jovens a se tornarem profissionais, estudantes, filhos, amigos e cidadãos melhores", afirma o diretor.

A escola Germinare encabeça quatro projetos: Comunidade Germinare, Escola da Família, Faculdade Germinare e Escola Germinare. "Não somos apenas uma escola de negócios, também temos a Germinatech, onde trabalhamos com tecnologia", afirma.

O Defensor Público Geral da Bahia, Rafson Saraiva Ximenes, destaca que o projeto da Escola Germinare é um espaço profissionalizado e preparado para o mundo tecnológico. "Projetos como esse é fundamental. Pode ser pensar que estamos falando de educação e não de segurança, mas a educação e o motor de mudança do mundo", ressaltou.

Para assistir todas as sessões do fórum na íntegra, de forma gratuita, é só acessar o canal do YouTube da PJ-BA.