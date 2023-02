Mesmo com o bloco Fissura, trio de Tomate arrasta a pipoca

O trio do cantor Tomate atrasou mais de uma hora para sair em desfile pelo circuito Barra-Ondina, mas quando o momento aconteceu, recompensou toda a ansiedade causada pela demora. Para isso, o artista apostou na nostalgia da música 'Te espero no Farol'.

"Quero vocês todos perto de mim. Esperamos muito para isso, não se segurem. Se divirtam", anunciou o cantor, após a canção. Ele puxou o bloco Fissura, mas também foi um dos trios com corda que mais chamou atenção na sexta-feira de Carnaval, pela quantidade de foliões pipoca atrás dele.

A contadora Fernanda Oliveira, 35 anos, por exemplo, não garantiu a camisa, mas estava lá desde às 16h. "A meta era vê-lo na subida do trio e arriscar uma foto, mas não deu. O que, apesar de chato, não é decepção alguma, porque teremos um circuito inteiro para aproveitar a presença dele. O homem só aparece no Carnaval, mas chega compensando tudo", contou a Fernanda, que estava acompanhada de mais duas amigas.

Já o casal de esteticistas José Filho, 29 e Júlia Barbosa, 30, estavam devidamente paramentados e se divertiram tanto quando Fernanda e suas amigas. "Nos guardamos o ano inteiro para esse momento, mas como dessa vez foi um pouco mais, precisamos aproveitar o dobro. Com Tomate fica fácil demais", disse a foliã, que saiu de Recife para Salvador.

Para embalar os dois público, Tomate ainda cantou outros clássicos como: “Te espero no farol”, “Eu te amo porra”, “Eu não vou embora”, “Parará”, além de grandes hits do Axé Music e que fazem sucesso na voz inconfundível do cantor.

Diferente de anos anteriores, Tomate nao vai puxar o Fissura dois dias de Carnaval. Além de cantor, quem também vai puxar o Bloco Fissura e animar os foliões, são as bandas Filhos de Jorge e DH8, que no sábado (18), irão comandar o Fissura After.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.