Mesmo com torcida única, PM reforçará segurança durante Ba-Vi

Mesmo com as recomendações do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em manter a torcida única durante o clássico Ba×Vi, o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) da Polícia Militar vai reforçar a segurança para a o clássico que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo domingo (29). O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP apoiará ações da especializada na partida.



Conforme o comandante da unidade, tenente-coronel Elbert Vinhático, o acompanhamento das duas delegações, as abordagens aos cambistas com ingressos falsos e a assistência à segurança privada do estádio com relação à apreensão de materiais não permitidos são algumas das ações já alinhadas com a tropa.

“Nossa tropa está preparada para todo o tipo de ocorrência. O patrulhamento dentro do estádio e o isolamento de campo são atividades comuns que já realizamos”, detalhou, lembrando que, mesmo a partida sendo de torcida única, os PMs garantirão o controle da multidão caso haja alguma situação de grande conflito.

Na manhã da quarta-feira (25), o Bepe se reuniu com representantes de ambos os clubes esportivos e suas torcidas organizadas, com representantes do MP, de órgãos municipais e de unidades operacionais envolvidas na partida para alinhar os procedimentos que serão tomados em casos de crise e para garantir o melhor atendimento ao torcedor baiano.

“Nós lembramos aos torcedores que venham torcer em paz, pois os estádios não são ambientes de conflitos, cheguem cedo para garantir uma entrada mais calma e não arremessem objetos no gramado em caso de vitória ou derrota do seu time. Nós temos o papel fundamental de cuidar do torcedor e estamos prontos para recebê-los”, disse o oficial.

Tecnologia

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que já ajudou a retirar das ruas da Bahia mais de 600 foragidos da Justiça, estará presente no jogo do próximo domingo. As câmeras inteligentes vão evitar que procurados acessem o estádio.

Em casos de alertas apontando semelhança acima de 90%, equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionarão as guarnições mais próximas do suspeito. Os militares usarão rádios transceptores da tecnologia LTE (Long Term Evolution), possibilitando o recebimento de imagens com mais rapidez.



“Nós também contamos com o apoio da própria Arena com o monitoramento das câmeras de segurança do espaço, garantindo total segurança”, concluiu Vinhático.