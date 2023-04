'Mesmo ferido, ele correu', relata pai de menino de 5 anos que sobreviveu a ataque

"Um homem mau entrou na escola e me bateu", relatou ao pai um sobrevivente de cinco anos do massacre na Creche Cantinho Bom Pastor, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Segundo o Extra, a criança relatou ainda que, após a agressão, obedeceu a professora e correu muito rápido.

Acreditando que o filho teve um "livramento", o mecânico Fabio Junior Hrenzer Santos, de 42 anos, também afirma que o pequeno foi um herói ao conseguir salvar a própria vida.

"A psicóloga do hospital falou para que a gente não ficasse comentando com as crianças sobre o ocorrido. Nós ainda não falamos com os professores para saber como tudo aconteceu, mas no hospital meu filho contou que a tia Célia (professora) mandou ele correr muito rápido. Meu menino foi um herói. Mesmo ferido, ele correu. Ele disse: "pai, um homem mau me deu um soco, eu não sei porque, e a professora me mandou correr". Todas as professoras, policiais e equipe médica foram heróis também", relatou Fabio ao Extra.

Fabio relata que o filho foi atingido no rosto, mas o golpe não afetou nenhuma área vital. O menino foi encaminhado ontem pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, e recebeu alta nesta quinta-feira (7).

O menino é um dos cinco feridos que escaparam com vida do ataque a creche. O autor do crime, um homem de 25 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após passar por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira. Outras quatro crianças atingidas morreram no local.