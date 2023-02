Mesmo mais tarde que o previsto, ‘Pipoca do Olodum’ arrasta multidão na Avenida

“Avisa lá que eu vou chegar mais tarde”, dizia o Olodum, de um lado; “Pode chover, pode molhar, mas eu só saio dessa ‘zorra’ quando o Olodum passar”, respondiam os fãs da banda, do outro. Esse diálogo não chegou a acontecer, mas poderia, perfeitamente.

Isso porque a saída da’ Pipoca do Olodum’ no circuito Osmar (Campo Grande), que estava prevista para às 12h15, sofreu um atraso de mais de uma hora. Mesmo assim — e com a chuva, que volta e meia dava as caras —, os foliões que tinham ido acompanhar o trio da banda não arredaram o pé dali.

E, se a emoção já era grande para quem tinha ficado dois anos longe do Carnaval — por causa da pandemia —, para o garçom Jessé Santos, de 39 anos, era ainda maior: devido a um acidente de moto, ele também ficou fora da folia em 2020.

Agora, Jessé voltou da melhor forma: na ‘pipoca’ de sua banda favorita. "[Emoção] Tamanho único. O melhor dos melhores", comemorou ele, que, com sua cadeira de rodas, pôde ir no mesmo embalo que o trio, dentro das únicas cordas que cercavam o veículo, logo à frente. “O Olodum tá na veia, no sangue e no coração”, declarou-se.

(Foto: Marcos Felipe Soares)

Horário ajudou

Ir embora sem ver o Olodum estava fora de cogitação para o comerciante Valnei Rodrigues, 42, afinal, ele tinha saído de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, justamente com esse objetivo. “Todo mundo na paz, a levada tá gostosa. Tá ‘top’ demais, viu?!”, disse Valnei.

Fã de carteirinha do Olodum, o comerciante segue a banda há 25 Carnavais. Ele, inclusive, estava no bloco que saiu na sexta-feira, também no circuito Osmar, mas afirmou que a ‘pipoca’ foi ‘diferenciada’.

Isso se deve, em muito, ao fato de ter saído mais cedo que o habitual — os últimos horários costumam ser destinados aos trios de blocos afro afoxés, o que é motivo de queixa por parte desses grupos.

“O horário cedo é bom demais. O Olodum costuma sair mais tarde e, quando ele sai cedo assim, é coisa gostosa”, aprovou Valnei.

