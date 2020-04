Mesmo no BBB, Manu Gavassi estreia temporada de Minidocs na TV Cultura

Aproveitando o sucesso do paredão de 1,5 bilhão de votos que deixou Manu Gavassi no Big Brother Brasil (BBB) 20, a TV Cultura estreia nesta sexta-feira (3) a nova temporada do Minidocs com a cantora brasileira. A artista fala sobre sua trajetória musical e canta sucessos de sua carreira.

“Música pra mim é verdade”, afirma a cantora ao longo da edição. Ela também conta que a experiência de regravar músicas que compôs em sua adolescência foi o momento de se reencontrar com essa verdade.

Acompanhada por Tó Brandileone, do 5 a Seco, no violão, ela apresenta O Fim, Planos Impossíveis, Antes Do Fim e Meio Sorriso, em versão acústica. Além disso, Manu também canta com Tó a faixa Pra Você Dar o Nome, composta por ele.

O programa foi gravado antes da cantora entrar no BBB, na cidade de Nashville, capital do estado do Tennessee nos Estados Unidos. Essa nova fase da atração conta com diversos artistas internacionais e nacionaiis e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, às 19h45.