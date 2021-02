Mesmo sem Carnaval, fornecimento de energia terá operação especial no estado

Apesar do cancelamento do feriado de Carnaval e a proibição de blocos e eventos carnavalescos, a Coelba montou um esquema especial para garantir o fornecimendo de energia no estado, com destaque para o litoral. O objetivo, segundo a empresa, era manter a qualidade do fornecimento de energia para quem decidiu passar os próximos dias nas praias.

Por isso, houve inspeções termográficas na rede de distribuição e transmissão, medições de nível de tensão, serviços de poda de árvores e manutenções. Ao todo, a Coelba inspecionou 8,1 mil quilômetros de rede elétrica e 137 alimentadores. Esses procedimentos aumentariam a segurança, a confiabilidade e a qualidade no serviço. A empresa também promoveu vistorias nas subestações que suprem as regiões com maior fluxo de pessoas.

Além disso, a estrutura de atendimento à população também foi ampliada. Responsável por monitorar toda a distribuição de eletricidade na Bahia, o Centro de Operações Integradas terá 45 operadores e funcionará 24 horas por dia. Nas ruas, 150 equipes extras atuarão em esquema especial. O teleatendimento, que costuma ser o primeiro contato do consumidor, vai operar normalmente. Para completar, diversos profissionais devem atuar em regime de sobreaviso, para acionamento em caso de ocorrências.

Se houver alguma necessidade, os clientes podem entrar em contato com a Coelba através dos canais de atendimento da empresa. É possível recorrer ao teleatendimento gratuito 116, mas também tem a opção de usar um aplicativo para smartphones no qual os usuários podem solicitar o serviço de prontidão.

A concessionária disponibiliza, ainda, um serviço para comunicar falta de energia por meio de torpedos via celular.

Para usar a ferramenta, basta enviar uma mensagem de texto para o número 28116, informando o número da conta contrato do imóvel que estiver sem energia. Tanto a resposta da concessionária com o registro do protocolo quanto a informação com o prazo de atendimento da solicitação são enviados ao cliente em alguns minutos.