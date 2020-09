Mesmo sem vacina, COI garante Olimpíada em Tóquio em 2021

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) ficou animado, neste fim de semana, durante a disputa do Campeonato Mundial de Ciclismo, em Ímola, na Itália, e afirmou que os Jogos Olímpicos de Tóquio, ano que vem, serão disputados mesmo que uma vacina contra a covid-19 não seja encontrada antes da abertura.



"O sucesso do Tour de France (encerrado há oito dias) e do Campeonato Mundial de Estrada da União Internacional de Ciclismo (UCI) dão ao COI muita confiança. Isso nos deixa muito confiantes porque vimos nos últimos meses que é possível grandes eventos esportivos em um ambiente seguro (com público), mesmo sem vacina", afirmou Bach, que se irritou quando perguntado por um jornalista sobre os "Jogos da Pandemia".



"Não serão os Jogos da Pandemia, eles serão os Jogos adequados para o mundo pós-corona. Temos que nos adaptar ao novo mundo em que vivemos. Isso vai ter uma influência nos Jogos, mas eles vão manter o caráter de unir o mundo inteiro. Você verá e sentirá o espírito olímpico em Tóquio, mas adaptado ao novo mundo em que vivemos", disse o dirigente.



Prevista para ser disputada em 2020, a Olimpíada de Tóquio foi adiada para o ano que vem, entre 23 de julho a 8 de agosto.