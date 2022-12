Messi bate recorde e tem a foto mais curtida do Instagram; veja

Lionel Messi vive dias inesquecíveis após a conquista da Copa do Mundo do Catar com a Argentina. O craque publicou em sua conta no Instagram uma foto dormindo ao lado da taça, com a mensagem: "Bom dia". A postagem recebeu milhares de comentários, incluindo do companheiro de equipe Paulo Dybala: "Manhã linda, não é?", disse o atacante da Roma.

Mas essa não foi a foto mais icônica do camisa 10 após tornar-se campeão do mundo. Um dia após o título, Messi publicou uma sequência de fotos em suas redes sociais e o fãs se engajaram para tornar a publicação a mais curtida da história do Instagram. O post já ultrapassou 62 milhões de likes e se tornou a foto mais curtida da história da rede social.

Anteriormente, esse recorde era ocupado pela simples foto de um ovo de galinha. A página @world_record_egg (recorde mundial do ovo, em tradução para o português) foi criada em 2019 com o objetivo de transformar a foto do ovo no post mais curtido do Insta. Os internautas aprovaram a ideia e deram 56 milhões de likes no ovo.

Após a publicação recorde, Messi seguiu compartilhando momentos da conquista com seus fãs nas redes sociais e postou foto no avião a caminho de Buenos Aires com a taça do Mundial. A seleção argentina desembarcou na madrugada desta terça-feira (20) na capital.

O craque também publicou dois vídeos onde fala sobre seu sonho de ser campeão do mundo e as dificuldades que passou na carreira para chegar ao posto mais alto com sua seleção.

Messi publicou foto dormindo ao lado da taça no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)