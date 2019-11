Messi chega a 700 jogos pelo Barça e dá show contra o Dortmund

Monstro, deus, craque, ídolo. Faltam adjetivos para descrever o tamanho de Lionel Messi para a história do futebol. Nesta quarta-feira (27), o argentino de 1,70m fez o seu jogo de número 700 com a camisa do Barcelona. O palco foi seu xodó: o Camp Nou em dia de Liga dos Campeões. O adversário era o Borussia Dortmund, da Alemanha.

Sem qualquer egoísmo, foi Messi quem deu o presente em um dia que a festa era direcionada a ele. Uma atuação gigantesca, com participação em todos os gols de seu time na partida. O Dortmund foi um mero coadjuvante na vitória do Barça por 3x1. O resultado selou a classificação do time blaugrana para as oitavas de final da competição.

Como bom anfitrião, Messi fez questão de convidar todo mundo a participar do baile. Até os adversários, mas faltou ginga ao zagueiro Hummels, que caiu sentado na grama após drible do argentino, que serviu Suárez para abrir o placar. A anulação foi um pecado, mas dentro da lei porque o uruguaio estava em posição de impedimento.

Nada que atrapalhasse a valsa da dupla sul-americana. Dez minutos mais tarde, Messi voltou a servir Suárez, que, novamente não perdoou. Desta vez, estava em posição legal e assim o Barcelona abriu o placar.

Como é habitual, os convidados pediram para o dono da festa fazer um discurso. Por mais falante que esteja nos últimos meses, Lionel nunca foi um homem de muitas palavras. A conversa dele é bola na rede e foi assim que ele agradeceu aos mais de 80 mil espectadores que foram ao Camp Nou. Suárez assumiu o papel de garçom e serviu o argentino, que levou para a canhota e bateu forte no gol, ampliando o placar. Foi o gol de 114 dele na Liga dos Campeões, o maior artilheiro do Barça na competição com quase 100 gols a mais que Suárez, que tem 23.

Pelo Barcelona, Messi chegou a 613 gols. Foram 46 hat-tricks, quando o mesmo jogador marca três vezes no mesmo jogo. Além disso, ele marcou um 'poker', quando faz quatro no mesmo jogo, em cinco oportunidades. Calma, não acabou: uma vez ele marcou cinco vezes na mesma peleja. Respira que tem mais: por fim, soma 237 assistências. Ou seja: em 700 jogos, Messi tem 850 participações diretas em gol.

Messi ainda apareceu de novo para dar um belo passe para Griezmann, que começou no banco, transformar em goleada. O quarto gol só não saiu de seus pés porque a trave decidiu atrapalhar sua cobrança de falta. O lance só não foi mais bonito que o gol de Sancho, para o Borussia Dortmund, em chutaço que fechou o placar.



Susto

O atual campeão Liverpool levou um susto. Dentro de casa, suou sangue para empatar com o Napoli, que abriu o placar com Mertens, aos 21 minutos. O empate veio no segundo tempo graças à cabeceada de Lovren. O resultado deixa os Reds na liderança, com 10 pontos. O Napoli está logo atrás, com nove. A dupla é seguida pelo RB Salzburg, que tem sete pontos e recebe o Liverpool na última rodada.

